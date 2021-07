Asociaţia Forţa Premierului, apel către premierul Cîţu: „Nu îl mai lăsaţi pe Oros la butoane!”

„Domnule premier Cîţu, nu îl mai lăsaţi pe Oros la butoane! Astăzi este ziua decisivă pentru viitorul agriculturii româneşti! La negocierile privind noua Politică Agricolă Comună suntem reprezentaţi de un ministru în care fermierii nu au încredere. Consiliul pentru Agricultură şi Pescuit, la care participă toţi miniştrii Agriculturii din statele membre UE, se desfăşoară în perioada 28-29 iunie 2021 la Luxemburg, ar putea însemna o decizie importantă cu privire la noua Politică Agricolă Comună. Asociaţia Forţa Fermierilor consideră că, practic, astăzi 28 iunie 2021 este o zi decisivă pentru viitorul agriculturii naţionale şi pentru soarta fermierilor români în următorii ani.

Prezenţa ministrului Adrian Oros la aceste negocieri capitale, ca reprezentant al României, provoacă foarte multă nelinişte în rândul majorităţii fermierilor români.

A.F.F. consideră că actualul ministru al Agriculturii nu poate reprezenta cu eficienţă şi bună-credinţă interesele tuturor categoriilor de fermieri. Până acum, reprezentanţii sectorului agroalimentar nu ştiu care a fost mandatul pe care Adrian Oros l-a avut în negocierile la nivel european, cine i-a dat acest mandat, şi ce a obţinut concret România”, arată A.F.F. într-un comunicat de presă remis Agrointeligenţa-AGROINTEL.RO.

„Ştim însă cu siguranţă, că ministrul Oros a fost de acord cu reducerea nivelului minim al plăţii redistributive pentru fermierii mici şi mijlocii, la 10% faţă de 12% cât s-a anunţat/agreat iniţial. Adică, declarativ, susţinem ferma de familie, ca motor al dezvoltării satului românesc şi pentru asigurarea securităţii alimentare a României, şi, pe de altă parte, suntem gata să acceptăm compromisuri care să reducă finanţarea fermierilor mici şi mijlocii” mai arată organizaţia de fermieri care reprezintă interesele şi se luptă pentru apărarea drepturilor agricultorilor români de toate tipurile, indiferent de mărimea fermei, de domeniul de activitate, şi de regiunea geografică. În condiţiile acestea, solicităm premierului Florin Cîţu să se implice de îndată, în orele ce urmează, în coordonarea negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună şi să fie informat pas cu pas, de către Adrian Oros cu privire la stadiul discuţiilor şi asupra a ceea ce urmează să fie decisiv pentru fermierii români cu care ministrul Oros a realizat reprezentarea ţării noastre la negocierile privind noua Politică Agricolă Comună! Măcar acum, în al doisprezecelea ceas să mai salvăm ceva domnule prim ministru, şi în primul rând ţinem mult la transparenţă.

Considerăm că Adrian Oros este un ministru foarte slab. În 2020, debutul pandemiei a paralizat decizia guvernamentală în agricultură. Acordarea despăgubirilor pentru culturile de toamnă a demarat foarte penibil din şedinţa de Guvern, când Oroş a recunoscut că nu a cerut toţi banii.

Am avut aberantul ordin anti incendiu care risca să paralizeze activitatea în ferme, până la urmă a fost retras. Am avut alba-neagra cu plata mai repede a avansului din subvenţia europeană, doar vorbe. Apoi a venit campania electorală, iar ministrul Oros a promis despăgubiri pentru culturile de primăvară, iar banii nu au mai fost acordaţi. A afirmat că a notificat Comisia Europeană, şi nu a făcut-o. Investiţiile în irigaţii şi depozitele regionale nu se regăsesc în PNRR, principalul vinovat fiind Adrian Oros. Demararea depunerii proiectelor cu bani europeni pentru perioada de tranziţie 2021-2023 este mult întârziată, nici nu a început de fapt. Riscăm să pierdem sume importante. Susţinerea pentru sectorul zootehnic este la pământ. Nu avem nici un rând scris din Planul Naţional Strategic care să implementeze PAC 2021-2027. Alte ţări au deja un prim draft complet.

Consultările cu fermierii sunt doar de formă, pentru poză. Şi lista eşecurilor din mandatul de ministru al lui Adrian Oros, poate continua.

Acum suntem cu adevărat într-un moment decisiv pentru soarta fermierilor români, adică a agriculturii, cu tot ce implică acest sector economic.

România, aşa cum recomandă şi Comisia Europeană, are nevoie să protejeze investiţiile făcute în fermele mari, şi acest lucru poate fi realizat, în parte, prin neintroducerea plafonării. Însă la fel de mult, Comisia Europeană ne cere să dezvoltăm fermele mici şi mijlocii, inclusiv printr-o plată redistributivă mai mare. Iar România, prin ministrul Oros, a acceptat reducerea acestui plafon de la 12% la 10%.”

Părerea jurnalistului, care sigur concordă cu a românului de pretutindeni. Am fost convinşi că guvern mai slab decât al lui Viorica Dăncilă, sigur nu ar putea exista. Privind la actualul, sigur ne-am înşelat.