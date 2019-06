Bayer Agro Arena se află la cea de a 13-a ediţie.

În acest fel, astăzi această companie reprezintă un brand consacrat în lumea agriculturii din România.

În cele şase locaţii, amplasate în zone agricole importante ale ţării, au fost invitaţi să participe toţi cei interesaţi în a descoperi cele mai moderne tehnologii de protecţie a culturilor de câmp: grâu, rapiţă, porumb, floarea-soarelui, sfeclă pentru zahăr, cartof şi soia.

La fel ca în fiecare an, un centru de interes a fost şi prezentarea în câmp a noilor hibrizi de rapiţă de la Bayer. Şi în acest an, Bayer AgroArena a pregătit dialoguri în câmp, tehnologii şi informaţii utile referitoare la produsele inovative Bayer: Falcon Pro, Nativo Pro, Adengo, Propulse. Tehnologiile Bayer acoperă întregul spectru de tratamente fitosanitare de protecţie, începând de la semănat, şi acoperind întreaga perioadă de vegetaţie până la recoltare, precum şi protecţia plantelor împotriva dăunătorilor de depozit.

O noutate a constat în lansarea noii platforme de servicii dedicate fermierilor, BAYER AGROSERVICES.

Paleta de servicii cuprinde în prezent căutarea agrochimică, analize de apă, servicii financiare, mobile apps – toate oferite sub umbrela celui mai de succes program de loialitate adresat fermierilor Bayer Fidelis.

Soluţii integrate pentru protecţia recoltelor

Pentru al XIII-lea an consecutiv, compania Bayer a organizat seria evenimentelor în formatul Bayer AgroArena, aducând în atenţia celor circa 300 de fermieri produse inovatoare pentru protecţia plantelor, seminţe performante şi servicii de calitate, toate acestea destinate unei agriculturi durabile, sustenabile. În cadrul platformei tehnologice amenajate la ferma lui Nicu Râşnoveanu, în apropierea oraşului brăilean, Însurăţei, într-una dintre principalele zone agricole ale României, unde au fost descoperite cele mai moderne tehnologii de protecţie a culturilor de cereale păioase de toamnă, rapiţă şi porumb. Din explicaţii s-a constatat că aceste soluţii integrate protejează recolta de boli şi dăunători, îmbunătăţeşte uniformitatea culturii şi vigoarea plantelor şi maximizează potenţialul de producţie. Compania Bayer încurajează tratamentele de preemergenţă la cultura de porumb, şi, este foarte necesar ca produsul să răsară curat, liber de buruieni, pentru că acesta în prima fază de vegetaţie este foarte sensibil.

Punctele de lucru numite ateliere

În cele trei ateliere de lucru, discuţiile au fost interesante, pornind de la problemele specifice pe care le-au avut fermierii în acest an, şi care din păcate, încep să se repete. Anul acesta, erbicidarea la cereale a fost ca o piatră de încercare pentru tot mai mulţi fermieri, prin faptul că după ce au fost condiţii normale pentru a putea aplica produsele recomandate de specialişti, au scăzut temperaturile care au blocat în acest fel activitatea erbicidelor, iar buruienile s-au dezvoltat în voie. Compania Bayer a dezvoltat produsul Atlantis Flexx, erbicid ce controlează şi gramineele alături de o parte din buruieni dicotile în cultura de cereale. De asemenea, la bolile foliare provocarea a fost foarte mare pentru fermieri, deoarece, după perioada de secetă în care culturile de cereale de toamnă au suferit foarte mult, au parcurs stadii de dezvoltare foarte precare în primăvară, după care odată cu venirea precipitaţiilor, a fost nevoie de intervenţia fungicidelor cu eficacitate şi performanţe tehnice ridicate.

Astfel, Bayer anul acesta a lansat fungicidul de top Aviator Xpro, care înglobează tot ce este descoperit de ultim moment în chimia Bayer, pornind de la substanţe active şi continuând cu solvenţi şi adjuvanţi, produs care poate aduce sporuri de producţie de până la 1000 kg la ha.

În concluzie, toţi acei care au participat la acest eveniment, au fost satisfăcuţi profesional, pentru că au aflat tot felul de lucruri interesante.