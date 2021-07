Cazul fermierului care şi-a distrus recolta

Cazul fermierului care a ales să-şi distrugă fructele ca „protest” că nu are unde să vândă recolta a ajuns în atenţia autorităţilor. (Formidabil! Autorităţile, sărmanele, chiar nu ştiau despre astfel de situaţii!) Prin urmare, şefa Direcţiei Agricole Suceava, Elena Gogu, a mers din concediu (ca să vezi!), să stea de vorbă cu pomicultorul Sorin Baciu după ce acesta şi-a distrus cu tractorul o parte din cultura de coacăze şi agrişe. Şi, ca în filmele cu proşti, directoarea l-a întrebat pe pomicultor de ce nu s-a adresat instituţiei publice înainte să stea de vorbă cu reporterii, iar acesta i-a răspuns că şi-a pierdut încrederea în instituţiile statului (bravo, dom Sorin) în urma experienţelor negative trăite de când s-a apucat de pomicultură până în prezent, conform www.adevarul.ro .

Elena Gogu l-a „informat” pe Sorin Baciu că Direcţia Agricolă Suceava intenţionează să amenajeze o piaţă volantă pentru ca micii producători să aibă unde să-şi comercializeze produsele. Săraca (bogata?) directoare, se vede că nu are habar despre ceea ce înseamnă o piaţă volantă. Oare Suceava chiar nu dispune de pieţe fixe?

Agrointeligenţa a scris pe larg despre cazul pomicultorului Baciu, care, din cauză că nu avea unde să-şi vândă fructele a decis să le distrugă, în conformitate cu proverbul „io te-am făcut, io te omor!”. În urma acestui protest producătorul a fost criticat în mediul virtual pentru că a preferat să le distrugă, în loc să le dea de pomană. Şi asta, pe bună dreptate! Păi, la câţi pomanagii avem în România… Când e vorba de muncă, întâmpinăm foarte multe probleme. Iarna-i frig, vara-i prea cald, iar pe câmp, nexam bere rece.

Profitând de această acuză, Sorin Baciu a amintit că în urmă cu doi ani a dat gratis o bună parte din recolta sa. Şi, bineînţeles, că, chiar şi aşa s-a izbit de nemulţumiri. El a menţionat că a dus fructele la o grădiniţă iar bucătăreasa l-a certat rău că, din cauza lui va fi nevoită să stea peste program. (Săracul Creangă, cu „posmagii” lui). Apoi, au venit două persoane de la Câmpulung Moldovenesc în livada sa din Buneşti pentru fructe gratuite, dar, când au auzit că-i vorba să le culeagă nici n-au vrut să audă. Mai mult, i-au cerut pomicultorului să le culeagă acesta şi să le ducă la maşină.

Reamintim că Agrointeligenţa-AGROINTEL.RO a preluat povestea lui Sorin Baciu din Buneşti Suceava, care a trecut cu tractorul peste sute de arbuşti de coacăze şi agrişe. El a făcut gestul disperat pentru că nu găseşte forţă de muncă şi pentru că nu are unde să-şi valorifice fructele. În afară de asta, în anul acesta, nu a încasat subvenţiile de la stat pentru teren.

În ultimele câteva rânduri se înghesuie o mulţime de tâmpenii cu litere mari, pe care statul român trebuie să şi le însuşească. Adică: Problema forţei de muncă. Paralele date aiurea ca protecţie socială (adică pentru voturi), promisiunile cu acele depozite regionale care dăinuiesc doar în mintea politicienilor, indiferent de culoarea în care îmbracă sediul partidului, iar cu subvenţia, să trăiască dom Oros şi gaşca lui.