Floricel Dima a reanimat învăţământul agricol românesc

Maricel Floricel Dima a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Face parte dintre acei pesedişti frecventabili, nefundamentalişti. În scurtul său mandat la minister a desprăfuit şi aerisit zona, căci ştie bine, ca doctor în agronomie, cu ce se mănâncă fondurile europene şi că şansa României este, totuşi, pământul, satul, ţărănimea devenită fermieră.

Mandatul său ca secretar de stat rămâne unul remarcabil pe termen lung, căci prin două parteneriate cu Franţa şi cu Olanda a reanimat învăţământul agricol românesc.

Oxigen pentru 58 de licee

Floricel Dima, ca secretar de stat în MADR (săptămâna trecută, vineri, 30 octombrie îşi predase deja telefonul ministerial!), şi-a lăsat o amprentă de neşters peste viitorul acestei ţări aducând SATUL la putere de STAT! Prin Legea 57/2019, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se va implica financiar, logistic şi în asigurarea prin fermele agricole a desfăşurării practicii elevilor din liceele preponderente cu profil agricol. La nivel naţional au fost selectate 58 de astfel de unităţi de învăţământ. Din Galaţi sunt două licee cu astfel de profil: în Tecuci şi în Cudalbi. Judeţul Iaşi are trei astfel licee iar Satu Mare nici unul.

Un pas important l-a făcut doctorul Floricel Dima semnând un parteneriat între MADR al României şi Ministerul Agriculturii, Naturii şi Calităţii Alimentelor (ce bine sună!) al Regatului Olandei, graţie sprijinului acordat de către Ambasada Olandei din România.

Acest document înseamnă implicarea financiară a celor două ministere pentru dotarea liceelor cu echipamente şi utilaje multe dintre acestea având şi suprafeţe de teren agricol în proprietate.

Vor fi dotate laboratoarele, grajdurile, serele, internatele, căminele şi cantinele. Cele două ministere ale Olandei şi României se vor implica financiar pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole şi viticole. De asemenea, vor fi finanţate şi înfiinţarea de noi specializări, conform cerinţelor pieţei agroalimentare, ideea venind, de fapt de la fermieri, adică de jos în sus, căci acest învăţământ, care este baza viitorului agroalimentar, era depăşit, nefinanţat şi pe cale de dispariţie. Aici, punctează Maricel-Floricel Dima, este de vină şi mentalitatea locurilor de la sate care nu vor să conceapă să-şi dea copiii la sapă!

Consiliile de Administraţie din licee vor avea şi specialişti

Tot prin Legea 57-2019 am prevăzut mărirea Consiliilor de Administraţie din liceele agricole cu încă două persoane care vor proveni din Direcţiile Agricole Judeţene. Aşa ne vom putea implica în relaţia dintre licee şi fermele agricole model, unde îşi vor face practica elevii. De altfel, MADR va suporta şi cheltuielile cu transportul elevilor de la liceu la locurile de practică din ferme.

Legea scrisă de Floricel Dima prevede linii de finanţare ale MADR pentru seminţe, pesticide şi utilaje în vederea înfiinţării de culturi.

Pe 31 octombrie 2019 a fost semnat parteneriatul cu Olanda, primul fiind încheiat cu Franţa. Între 7 şi 10 octombrie au venit formatori din Franţa care au avut patru zile de lucru cu toţi cei 58 de directori de licee agricole de la noi, accentul fiind pus pe modul de organizare a practicii elevilor în Franţa, pentru însuşirea unui model de învăţământ mai aplicat şi modern

Cu Olanda vom avea schimburi de elevi prin Erasmus

Deschiderea făcută prin ministerele de specialitate ale României şi Olandei va implica un grup de lucru interministerial şi proiecte comune între liceele agricole din cele două ţări. Prin programul Erasmus vom duce elevii noştri însoţiţi de profesori, în practică la liceele din Olanda şi, desigur, la schimb, vor veni şi ei în practică la liceele noastre. De asemenea, am obţinut acceptul fermelor din România, cu capital majoritar, olandez, pentru a duce elevii în practică.

În trei ani am scos 51 de Hotărâri de Guvern

Avem o lege proastă în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Legea 45/2009, ce reglementează cercetarea şi dezvoltarea în domeniul agricol. Pentru fiecare iniţiativă de cercetare şi dezvoltare trebuie adoptată o hotărâre de guvern. Când am ajuns secretar de stat în minister, erau date doar trei astfel de hotărâri. Din 2017 şi până pe 28 octombrie 2019, am scris 51 de astfel de Hotărâri de Guvern.

În doi ani şi jumătate am relansat şi reorganizat unităţile de cercetare şi dezvoltare ale României, cu două implicaţii majore: aducerea la zi a situaţiei patrimoniului funciar al fiecărei staţiuni de cercetare-dezvoltare, am creat culoarul finanţării activităţii acestora de la bugetul de stat.

Deveniseră total neatractive aceste societăţi. Le-am şters datoriile către bugetul de stat şi am început să le plătim salariile şi proiectele de cercetare şi asigurăm şi bani pentru investiţii în dotări, echipamente şi utilaje. Aveau … tractoare … „NOI” din anii ‚’79!

Ei, iacătă că pe unul ca Maricel-Floricel Dima l-aş aduce înapoi în minister şi l-aş lăsa liber să facă ce ştie el mai bine. Aşa pesedist cum este…