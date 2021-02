Mesajul directorului APIA, Adrian Pintea, pentru fermieri

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Adrian Pintea, îi asigură pe producătorii agricoli că în ciuda contextului pandemic, plata subvenţiilor şi organizarea perioadei de tranziţie până la noua PAC, sunt în continuare prioritare.

Iată integral mesajul şefului Adrian Pintea:

„Anul 2020 a fost un an atipic care a impus regândirea paradigmei operaţionale şi adaptarea acesteia unui nou mod de lucru, guvernat de imperiul digital. În condiţiile distanţării sociale şi a nevoii de limitare a interacţiunii fizice, a trebuit să găsim soluţii care să nu permită să ne continuăm activitatea în mod eficient, fără sincope şi în acelaşi timp, cu respectarea noilor reguli socio-sanitare impuse de prezenţa acestei pandemii.

În ciuda crizei provocate de Covid, demersurile obişnuite de gestionare a schemelor de plăţi şi măsurilor de sprijin ce revin în responsabilitatea instituţiei noastre nu au avut de suferit.

Pentru acest lucru a fost nevoie de adaptarea în timp real la noul statu-quo şi reconsiderarea provocărilor imediate, astfel încât să asigurăm îndeplinirea obiectivelor instutţiei noastre.

Astfel, APIA a reuşit prin resurse proprii să-şi adapteze rapid sistemul informatic pentru primirea online a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020. Chiar şi în aceste condiţii excepţionale, nivelul de performanţă al instituţiei nu a scăzut, ci dimpotrivă, APIA a continuat neîntrerupt efectuarea tuturor plăţilor către fermieri, Campania 2020 de plată în avans stabilind un nou record-peste 1,4 miliarde de euro, respectiv cea mai mare sumă plătită de APIA într-o campanie de plată în avans. Mai mult decăt atât, am implementat cu succes o serie de noi măsuri de sprijin cu caracter excepţional, care să răspundă nevoii imediate a fermierului rămân de a face faţă efectelor negative ale pandemiei, toţi fermierii eligibili fiind plătiţi integral până la această dată. Anul 2021, un an tipic, să sperăm, dar nu lipsit de provocări. Ca şi până acum, vom căuta să menţinem abordarea tuturor provocărilor cu soluţii concrete şi eficiente, care să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale fermierilor şi să punem în acord interesele acestuia cu oportunităţile de finaţare europeană şi naţională. Suntem într-o perioadă de tranziţie de la vechea la noua Politică Agricolă Comună, în care vom recurge la adoptarea parcursului instituţiei noastre la noua politică şi exigenţele acesteia, aşa cum am procedat de-a lungul timpului, ţinând pasul cu reformele anterioare ale sectorului agricol. Efectuarea la timp a tuturor plăţilor de către fermieri, în mod echitabil şi transparent rămâne, în mod evident, prioritatea de pe agenda de lucru a agenţiei.

Nu mai puţin importante sunt însă consolidarea, creşterea capacităţii de răspuns şi adaptarea sistemului informatic al agenţiei la elementele de noutate generate de regulamentul de tranziţie şi de pandemie, precum şi continuarea eforturilor de creştere a gradului de digitalizare a proceselor derulate.

Angajamentul nostru faţă de fermierii români este că, şi în anul 2021, vom continua să fim un partener capabil să răspundă cu profesionalism tuturor provocărilor şi să genereze soluţii eficiente şi imediate la problemele cu care aceştia se confruntă şi vom continua să-i sprijinim cu aceeaşi seriozitate şi dedicare în accesarea fondurilor europene şi naţionale derulate de APIA.”