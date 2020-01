Exportul de animale vii este totul dezavantajos pentru fermieri şi pentru economie. Practic, noi exportăm subvenţii. Două miliarde de euro dăm subvenţii şi deficitul comercial e două miliarde de euro, spune ministrul Agriculturii, Adrian Oros. Şeful de la Agricultură adaugă că s-a depus un proiect de lege la Parlamentul României pentru reglementarea exportului de animale vii. „Eu am un proiect depus care nu interzice exportul. Trebuie să fim foarte atenţi ce vorbim. În acel proiect se spune respectarea condiţiilor de bunăstare în timpul transportului de animale. Adică, regulamentul european care reglementează acest lucru să fie respectat şi atunci când vasele respective părăsesc să zic aşa zona Uniunii Europene iar mulţi dintre transportatori, mai ales cei care făceau transport în zona Golfului, spuneau că nu sunt obligaţi să respecte acest regulament. Proiectul de lege pe care eu şi colegii mei l-am depus spune că ţara exportatoare trebuie să asigure acele condiţii de bunăstare şi sănătate (a animalelor n.r.) care trebuie să fie respectate pe toată perioada transportului până la destinaţie. Asta înseamnă ca la bord să fie acceptat cel puţin un medic veterinar, sigur, numărul acestora poate să crească în funcţie de numărul de animale, medicul veterinar să poată să monitorizeze tot ceea ce se întâmplă pe vapor. Este obligativitatea în regulament (Regulamentul CE nr. 1/2005 al Consiliului privind protecţia animalelor în timpul transportului n.r.) dar, repet, cei care transportau în zona Golfului nu considerau că e obligativitate pentru ei acest lucru, pentru că spuneau că nu se supun regulamentelor europene. Proiectul meu de lege tocmai asta spune, ca autoritatea competentă, adică ANSVSA, să facă această activitate şi pe perioada verii, când sunt temperaturile alea caniculare, când condiţiile climatice nu permit să fie sistat transportul (exportul) pe o anumită perioadă. În paralel, noi am făcut un studiu de impact în care am demonstrat că dacă se va renunţa treptat la exportul de animale vii, care este total dezavantajos pentru fermieri şi, în general, pentru agricultura şi economia românească, nu spun eu, spun statisticile, deficitul comercial la produse agricole, anul acesta, se va apropia la două miliarde de euro. Practic, noi exportăm subvenţii. Asta spunea proiectul de lege pe care noi l-am depus, pe care, sigur, o să-l urmărim în parlament şi o să-l perfecţionăm împreună cu fermierii, împreună cu ONG-urile, pentru că împreună l-am scris”, a declarat ministrul Oros. AGROINFO l-a întrebat pe ministrul Agriculturii dacă pentru perioada caniculară se va suspenda exportul de animale vii din fermele româneşti. Ministrul Agriculturii: „Asta scrie în proiect. Este doar un proiect care este în Parlament şi care, sigur, va fi discutat şi aprobat sau nu de către comisiile parlamentare. Acest proiect de lege este repus pe tapet după nenorocirea care s-a întâmplat în portul Midia, unde un vas încărcat cu 14.600 capete ovine româneşti, destinate exportului în Arabia Saudită, s-a scufundat. O zi şi o noapte s-au auzit ţipetele sfâşietoare ale animalelor care se înecau. Intervenţia autorităţilor a fost tardivă. Din cele 14.600 ovine, au fost salvate 222 bucăţi. Acum cred că este mai puţin important în aceste momente să căutăm cine nu şi-a făcut treaba. Cu siguranţă se vor face anchete şi se va vedea exact cine nu şi-a făcut treaba. Acum, problema este cum să rezolvăm problema acolo. Adică, acele cadavre să fie extrase foarte rapid, să fie incinerate în aşa fel încât să nu constituie o bombă ecologică”, a răspuns ministrul.