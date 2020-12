Ministerul Agriculturii vrea să consolideze „ferma de familie”

Ministrul Agriculturii, Adrian Oroş, a declarat vineri, că în următoarea perioadă trebuie sprijinită ferma de familie, fără de care „viaţa la ţară nu prea are sens, şi nu are perspective, urmând să fie stimulată cooperativa”, singura soluţie realistă pentru producătorii mici. Adrian Oroş a punctat faptul că acest lucru se află printre priorităţile sale, ale Guvernului şi ale partidului din care face parte şi se va realiza printr-o plată redistributivă de la Pilonul 1- plăţi directe către fermele de familie.

„Trebuie să avem grijă, să menţinem acest echilibru, pentru că România are cele mai multe ferme, avem 830.000 de ferme, dar acestea sunt foarte polarizate. 40% din terenul care este lucrat, este lucrat de 97% dintre fermieri, în ferme de sub cinci hectare, de 10.000, de 30.000 de hectare, avem, probabil cele mai mari ferme din Europa, dar şi cele mai numeroase şi mai mici ferme din Europa, şi abia 20% din teren este lucrat în ferme de familie, în ferme medii. Noi trebuie, în următoarea perioadă, să consolidăm foarte mult această formă de familie, încât ea să devină fermă comercială, o fermă care să reziste pe piaţă provocărilor viitoare”, a precizat ministrul Agriculturii. Acesta a subliniat că este foarte importantă şi susţinerea pieţei locale, întrucât producătorii români, mai ales cei mici, „au o putere de negociere foarte slabă, şi nu reuşesc în totdeauna să-şi vândă produsele la preţuri avantajoase”. În acest sens, va fi stimulată cooperativa, despre care spune că este „singura soluţie realistă pentru producătorii mici”, şi pe de altă parte va fi încurajată piaţa publică locală, astfel încât primarii să aibă posibilitatea să facă achiziţii publice pentru nevoile locale de la producătorii locali. De asemenea, a punctat faptul că, printr-un program destinat produselor autohtone, se va înfiinţa o reţea naţională de colectare, depozitare, distribuţie şi promovare a produselor româneşti.

„Avem un program prin care vom înfiinţa o reţea naţională de colectare, depozitare, distribuţie şi promovare a produselor româneşti, prin construirea a opt depozite mari, regionale, în fiecare regiune de dezvoltare, care să aibă şi rolul de a adăposti rezerva strategică, rezervă de stat, pantru că nu ştim ce vremuri vor veni, şi în acelaşi timp, în jurul acestor depozite să se lege toate depozitele fermierilor sau procesatorilor şi mici şi mari, astfel încât cine doreşte să valorifice produsele prin această reţea de produse româneşti să aibă posibilitatea să o facă”, a spus Oroş.

Ministrul Agriculturii a făcut referire şi la schimbul de generaţii, în sprijinirea fermierilor tineri, în contextul în care îmbătrânirea fermierilor este o problemă acută în România.

„Pe lângă faptul că, în următoarea perioadă, intensitatea de sprijin va fi de maxim 100.000 de euro, nu de 50.000 ca până acum, pentru instalarea tinerilor fermieri, încercăm, şi chiar facem acest lucru, pentru prima dată acolo unde există teren al statului, gestionat de ADS, să îl cencesionăm, prin atribuire directă, tinerilor fermieri, şi nu, să zic aşa, băieţilor deştepţi sau clientelei, cum s-a făcut până acum. De asemenea, au splitat un program de instalare a tinerilor fermieri, încât o parte din el este destinat tinerilor din diaspora, pentru că sunt foarte mulţi care lucrează în agricultura altor state şi vreau să le dăm posibilitatea să se întoarcă în agricultura românească”, a precizat Adrian Oroş.

Ca publicist, mi-aş permite câteva mici consideraţiuni, pe acest text. Deci: Păi, dacă, de 30 de ani nu mi s-ar fi livrat la greu astfel de texte, mai că le-am crede, de data asta. Aş putea spune că textul aparţine domnului Adrian Oroş iar muzica celebrului, de acum, Klaus Iohannis Bach. Spun asta pentru că nu-i pentru prima oară când partidele, fie că sunt la putere, sau în opoziţie, promit marea cu sarea. Şi până la urmă totul rămâne baltă.