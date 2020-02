Descoperirea lui Constantin Vânătoru, doctor în horticultură şi coordonator al laboratorului de Genetică şi alimentare din cadrul staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău, a uimit şi revoluţionat, totodată, lumea ştiinţifică internaţională. De ce? Pentru că până la studiile cercetătorului nostru, savanţii lumii nu descoperiseră un aspect esenţial: capsaicina (iuţeala) din ardei nu este produsă doar de o singură genă, ci de mai multe!

Ardeiul iute, caracterizat prin reclame de doi bani sau prin intermediul unor concursuri puerile la care participă de obicei căpcăuni capabili să halească pe nesăturate cantităţi impresionante de astfel de legume asortate la te miri ce fripturi, este, la nivel ştiinţific – aşadar şi la nivelul marilor afaceri din industria farmaceutică, un subiect extrem de important. Explicaţia e simplă: ardeiul conţine capsaicină – substanţă responsabilă pentru iuţeala fructelor acestei plante – capsaicină care, folosită în doze potrivite, tratează cu succes problemele cardiace. „Şi asta nu-i nimic”, intervine nerăbdător Constantin Vânătoru. „Capsaicina din ardeiul iute este folosită în tratarea alcoolismului, este antiinflamatorie, ajută la dilatarea vaselor de sânge. Să ştiţi că o linguriţă cu boia de ardei iute poate salva viaţa unui om lovit de infarct.” Miza producerii unor soiuri de ardei performante este deci mare. Mai ales că, cu cât ardeiul este mai iute, cu atât este considerat mai valoros. Liderii incontestabili ai acestei pieţe sunt, de ani de zile, India şi Mexic. Ei produc prin tradiţie cei mai picanţi ardei. De astfel, la Congresul Mondial de Horticultură din 2010, organizat în Portugalia, India a câştigat detaşat. Patru ani mai târziu însă, la Congresul de la Brisbane, Australia, lucrurile au luat o întorsură neaşteptată pentru lumea ştiinţifică internaţională, continuă explicaţiile Constantin Vânătoru.

Un cârnăţar aruncă mănuşa

Şi aici începe povestea celui mai iute ardei din lume obţinut în România. „Totul a plecat de la o provocare banală. În urmă cu ceva vreme a venit la mine un cârnăţar, un domn care produce cârnaţi de Pleşcoi. Omul m-a întrebat dacă pot obţine un soi de ardei care să aibă o iuţeală uniformă, pentru a-şi dezvolta producţia pe baze sigure. Pentru că ştie, ardeiul nu ustură la fel, are varietăţi de iuţeală, atât de la coadă spre vârf, cât şi pe tulpina plantei. „Nimic mai simplu”, mi-am spus atunci. Doar că n-a fost deloc aşa. Mi-a luat zece ani de cercetări să obţin un soi de ardei, dar nu cu cea mai uniformă iuţeală, ci cu cea mai mare cantitate de capsaicină. Am creat de fapt, cel mai iute ardei din lume”. Cum s-a întâmplat miracolul? Constantin Vânătoru explică: „Cea mai importantă descoperire pe care am făcut-o a fost legată de faptul că această substanţă care dă iuţeala ardeiului, capsaicina, nu este generată, produsă doar de o singură genă – aşa cum erau convinşi cei mai mari cercetători ai lumii. Ci de mai multe gene. Şi am demonstrat acest lucru la Birbane, în Australia, Când România a răsturnat toate pronosticurile şi a câştigat primul loc în cursa pentru cel mai spicy ardei. Specialiştii au măsurat concentraţia de capsaicină şi au rămas blocaţi. Ardeiul produs de India, campioana en-titre, avea o concentraţie de un milion, nouă sute şi ceva pe Scara Scoville. Al meu, al României, a avut două milioane patru sute şi ceva de mii pe Scara Scoville.

Record mondial

Purtat de val şi simţind sentimentul de mândrie umflându-i pieptul, Constantin Vânătoru, schiţează un gest scurt cu mâna, descoperind tulpinile de ardei iuţi din seră. Dar, gata cu laudele. Uitaţi ce ardei frumoşi! Acesta este cel mai iute ardei din lume. Privesc ardeiul bondoc, galben, care putea fi considerat total inofensiv. „Să nu vă pună cel de sus să mâncaţi din el”, ne avertizează C. Vînătoru.

Ce se întâmplă cu banca de gene?

La un moment dat se stabilise înfiinţarea la Buzău a unei veritabile bănci de seminţe, una serioasă, care să cuprindă cât mai multe astfel de tezaure naţionale. De proiectul respectiv depinde siguranţa alimentară a României. Nu este un proiect politic. Indiferent cine vine la putere trebuie să continue acest plan.

Totul a pornit de la „Cornul Caprei”

Deşi a evitat să dezvăluie prea multe informaţii legate de secretul obţinerii celui mai iute ardei din lume, dl. Vanătoru a scăpat totuşi câte ceva: „Am căutat în zonă soiuri vechi, din bătrâni. Nu vă ascund că totul a plecat de la ardeiul cunoscut la noi sub numele «cornul caprei». Acest soi l-am încrucişat apoi cu altele, recunoscute pentru iuţeala lor, şi abia apoi am început experimentele.

Pentru cei care se dau în vânt după legumele şi fructele picante, iată un pont de la renumitul cercetător. Doar plantaţi câteva tulpini de ardei iute pe lângă celelalte plante. Polenul migrează aşa că ardeii vor da iuţeală şi vecinilor.”