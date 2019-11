ORESTAGRO, un producător gălăţean agreat de lanţul Kaufland şi Selgros

Ce zi de vineri, 22 noiembrie 2019! Drumul spre Vama Giurgiuleşti este gol. După prima noapte de ger autentic a venit, firesc, prima dimineaţă cu frig de minus 3 grade Celsius. WV Passat al lui Ioan Dan Pintilie, cu motor Diesel, parcă încălzea exteriorul nu interiorul! Canalele de irigaţii care străbat valea oraşului, paralele cu noi dar şi perpendiculare cu drumul, fac un fel de valuri mici dar parcă din fontă, aşa de frig pare, după ce cu două zile în urmă fuseseră 22 de grade Celsius.

Mergem spre UN cultivator de rădăcinoase din Bădălan, din zona agricolă numită şi Valea Oraşului.

Ajungem la ORESTAGRO, patronată şi manageriată de către Oreste Mîndru.

Cultivăm 250 de hectare LEGUME cu 30 de salariaţi

Parcurgen câţiva kilometri pe un drum asfaltat şi paralel cu DE care face legătura cu Basarabia şi cu Ucraina. Întâlnim un tractor şenilat (închiriat de la SC AGROGAL SA) cu un plug de vreo 12 brăzdare care, vorba lui IDP, dintr-un dus şi un întors, ară un hectar!

Ajungem. Intrăm în sediul fermei unde sunt piste betonate, depozite frig, staţii de sortare şi spălare a legumelor, parcul de utilaje, oamenii, o livadă de meri, peri şi pruni pentru cei 30 de salariaţi, o peluză cu un gazon tuns exemplar de zici că-i teren de golf, flori pe alei şi un foişor acoperit cu stuf de-ţi vine să porneşti imediat un grătar. Dar n-a fost să fie. Acolo sunt sărbătoriţi salariaţii şi iată că nu s-a nimerit. Un motostivuitor electric rula de zor o perie uriaşă pe pista betonată pentru a înlătura reziduurile lăsate de TIR-urile care veneau la descărcat sau încărcat rădăcinoase.

Ne întâmpină Riţă Poroşnicu, om de bază al lui Oreste Mîndru, ţăpean şi el ca Oreste şi ca şi mine, doar că el e şi şeful depozitelor cu sute de tone de legume. Ia auziţi: 70 de hectare cultivate cu ceapă, 70 de hectare cu morcov, 30 de hectare cu ţelină şi cât mai vezi cu ochii, până la 250 de hectare, geme solul de pătrunjel, păstârnac, sfeclă roşie, ceapă, ridiche neagră şi o zonă de cereale.

Oreste, mândru ca un pământ bine ars

Detaliile despre culturi le-am obţinut de la administratorul Oreste Mândru, la care am ajuns după ce am trecut printr-un elegant spaţiu de lucru al gestionarilor şi al delegaţilor care vin după mărfuri. La etaj este un spaţiu amplu de dialog, totul aranjat după ultimele standarde. Primim ceai sau cafea. Oreste nu stă la poze. Parcă-i din lut bine ars. Aşa tace. Vorbele rămân parcă în el. Spune că lasă, noi facem, nu vorbim, iar poză o să facem cu cei 30 de oameni. Nu eu contez, adaugă. Dar nu apucăm nici poză de grup, nici dialogul unei cafele. Oreste este salvat de concretul unei delegaţii de trei persoane, venită de la Combinatul de Îngrăşăminte Chimice de la Năvodari. Soţia, eram să spun Doamna Orestagro!, preia delegaţia şi o conduce în sala tratativelor de afaceri şi îl suplineşte pe Oreste Mîndru, care, parcă, abia aşteaptă să scape de presă şi să evadeze în concretul business-ului cu PĂMÂNTUL.

Plecăm în depozite. Gata cu binele ceaiului şi cafelei.

Temperatură, umiditate şi ventilare asistate de computer

Revenim în semirealitatea agriculturii, a Satului la putere de Stat. Numai că satele sunt tot mai mici şi parcă smochinite în sine. A rămas doar pământul. Şi el tot mai puţin al românilor, al Satului care, prin asigurarea hranei de toate felurile, până la a ţine veşnicia în loc, trebuie ridicat la putere de STAT. Prin LEGE. Altfel ne prăpădim.

Intrăm iar pe mâna lui Riţă Poroşnicu. Vedem depozite de ceapă care ar putea ajunge până la anul întregului Galaţi. La fel şi boxpaleţii stivuiţi pe cinci rânduri.

Şi ce ne spunea Oreste în sala de primiri, vedem şi fotografiem pe teren: boxpaleţii sunt stivuiţi pe cinci rânduri. Totul este ventilat şi asistat ca temperatură şi umiditate.

După sortarea cu utilaje, producţia de rădăcinoase plecă în staţia de spălare, apoi în staţia de ambalare. De aici, totul ia drumul spre marii retaileri. Îi amintesc doar pe cei de la Kaufland şi Selgros. Lucrăm bine împreună. Odată cu vânzarea, vine şi plata, precizează Oreste Mîndru.

De fapt, ce vedeţi ca depozit, sortare, spălare şi ambalare, sunt făcute într-o asociere de 7 firme. Suntem o cooperativă, BRATEŞLEG GRUP SRL, care exploatăm aceste depozite. A, iar oamenii, cei 30, îi aducem la muncă şi-i ducem acasă în Galaţi, cu autobuzul proprietate a firmei, mai adaugă Oreste, care pare greu ca pământul!

Dar de fapt, el nu are decât vreo 49 de ani, o soţie ca o albină acolo în câmp, unde nu-i mereu primăvară, vară şi toamnă, şi doi copii: băiatul, la pubertate, 12 ani, fiica, o adolescentă de 15 ani, şi ambii sunt elevi la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, un colegiu de TOP 10 în România.

Ne despărţim sub copertina parcării unde locurile sunt marcate şi inscripţionate cu numărul de înmatriculare al autoturismelor salariaţilor. O parte dintre ei.

Îmi aduc aminte şi mă uit în documentele TOP 2018, alcătuit de PIMM Galaţi. La categoria „întreprinderi mici”, pe poziţia 24 a TOPULUI, figurează firma ORESTAGRO SRL care a avut o cifră de afaceri de 8.325.808 lei şi un profit brut, cu 19 salariaţi, atunci, de 2.010.475 de lei, ceea ce înseamnă o rată a profitului extraordinară: spre un 38%!

Dar când îmi aminteam acolo, în parcare, la plecare, venea spre noi un câine de rasă, roşcat-cărămiziu (ca Oreste cel ars de soarele toamnei) cu cea mai mică rădăcină de ţelină în gură. Ne-o aşează la picioare triumfal. Este cât capul lui. Şi vă spun că este un câine de talie mare.

Am scris, de parcă n-am scris, aşa cam cum şi-ar fi dorit (să nu scriem) tăcutul fermier Oreste Mîndru din Ţepu.