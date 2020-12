Platformă online dedicată micilor producători de legume, lansată de Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă că din martie 2020, pune la dispoziţia micilor producători un portal pentru a completa cantităţile de legume disponibile în vederea facilitării unui dialog cu marile lanţuri de retail. Măsura are scopul de a identifica cele mai bune modalităţi de preluare a mărfii direct de la producători. Astfel, pentru că este crucial ca în această perioadă fermierii să îşi desfăşoare în continuare activitatea pentru a asigura securitatea alimentară a României, recomandăm micilor producători să încarce în platforma www.madr.ro/legume cantităţile de legume de care dispun. „Este foarte important să se înţeleagă că această platformă se doreşte să vină în sprijinul producătorilor agricoli din sectorul vegetal, care în această perioadă trebuie să îşi continue munca în ferme, în solarii sau în câmp. De aceea a fost creată, pentru ca noi, MADR-ul să îi sprijinim în dialogul cu noile loturi de retail, pentru a găsi soluţii pentru ca aceste produse să ajungă pe masa consumatorilor”, a afirmat ministrul Adrian Oroş. Pentru a putea completa informaţiile în portal, producătorii agricoli trebuie să se autentifice, prin crearea unui cont utilizator. După completarea datelor, va fi transmis un e-mail de confirmare la adresa electronică indicată de producător. După crearea contului de utilizator se poate trece la completarea anunţului. Furnizorii europeni de fructe şi legume proaspete avertizau săptămâna trecută că aceste produse vor deveni din ce în ce mai rare în Europa, deoarece pandemia de coronavirus afectează mişcările globale ale produselor şi oamenilor de care ar fi nevoie pentru a strânge culturile, transmitea Reuters. Guvernele caută modalităţi prin care să controleze orice deficit de aprovizionare, inclusiv prin introducerea unor „culoare verzi”.

Afacerea de la idee la oportunitate

Oportunitatea în sens antreprenorial este o idee care poate fi transformată într-o afacere. Ea are calitatea de a fi atractivă, durabilă, de actualitate şi se are în vedere un produs sau serviciu care creează sau adaugă valoare cumpărătorului sau utilizatorului final.

Caracteristici ale oportunităţilor de afaceri:

• Ideea de afaceri este una nouă şi originală;

• Există o nevoie pentru un asemenea produs;

• Investiţia este minimă;

• Se adresează unui segment mare din piaţă.

Altminteri, primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană după ce a luat decizia de implicare în afaceri îl constituie identificarea unor idei posibile de afaceri din care să rezulte oportunităţi viabile.

O oportunitate atractivă şi bine definită reprezintă piatra de temelie a unei afaceri de succes. Este însă, deosebit de important, să se facă distincţie între idee şi oportunitate. Aşadar, care este diferenţa dintre o oportunitate atractivă şi o idee?

În primul rând oportunităţile sunt date de existenţa unei nevoie pe piaţă. Antreprenorul a identificat un grup de consumatori care pot deveni clienţi şi care pot aduce profit. Toate aspectele afacerii sunt favorabile şi aceasta poate genera un cash flow semnificativ într-o perioadă relativ scurtă de timp. În al doilea rând, oportunitatea se pliază foarte bine pe zona de interes şi de expertiză a antreprenorului. În al treilea rând, antreprenorul are posibilitatea de a exploata diverse conjuncturi, care ţin fie de cunoştinţele sale legate de domeniu, fie de sistemul de relaţii şi parteneriate pentru a obţine un avantaj competitiv faţă de concurenţii săi. În final, este foarte importantă sincronizarea între găsirea tuturor elementelor prezentate mai sus.

În evaluarea oportunităţilor antreprenorii ar trebui să cunoască următoarele lucruri:

1- Care este nevoia pe care o acoperă sau problema pe care o rezolvă produsul sau serviciul meu?

2- Cui urmează să-i vând produsele?

3- Cum voi face bani?

4- Cum îmi voi diferenţia campania faţă de celelalte companii concurente din piaţă?

5- Care sunt barierele de intrare în piaţă?

6- Câţi competitori am şi care este calitatea acestora?

7- Cât de mare este piaţa pe care intru?

8- Cât de repede creşte sau scade piaţa?

9- Cât la sută din piaţă intenţionez să acopăr?

10- Ce timp de companie va fi compania mea?

11- Cât de mult va trebui să investesc la început?

12- De unde voi face rost de bani? Voi investi doar banii proprii sau am nevoie de capital extern?

De asemenea, un instrument practic de evaluare a oportunităţii unei afaceri este MODELUL RAMP de evaluare a ideilor de afaceri.