PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL – modificări 2021: Cum se schimbă subvenţiile acordate apicultorilor

Programul Naţional Apicol (PNA) va beneficia de finanţare şi în acest an, când apicultorii vor putea beneficia de sprijin pentru investiţiile pe care le fac în stupină, pentru tratamente, dar şi pentru organizarea de evenimente, conferinţe şi pentru promovare. PNA va suferi de modificări pe care Ministerul Agriculturii le-a lansat în dezbatere publică pe site şi la care, în termen de 10 zile apicultorii şi organizaţiile din sectorul apicol pot veni cu propuneri de amendamente şi observaţii. Ministerul Agriculturii anunţă alocarea financiară de care vor beneficia apicultorii prin PNA, după cum urmează:

a) Pentru anul 2020: 50.210.000 lei

b) Pentru anul 2021: 51.128.000 lei

c) Pentru anul 2022: 51.081.000 lei

Scopul Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, echipament de protecţie apicol, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, mătci şi/sau familii de albine, precum şi prin acordarea de sprijin deţinătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziţionarea de produse proteice solide, incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit inseminare, precum şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de echipament pentru procesarea cerii şi echipament pentru ambalarea mierii.

Din acest an, formele asociative care accesează sprijin prin PNA trebuie să deţină, „minimum 30 de membri apicultori, la data depunerii de intenţie şi să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare şi pentru solicitarea sprijinului financiar”. Termenul limită în acest an de depunere a cererii de plată la APIA şi a documentelor care o însoţesc este data de 31 iulie.

MOŢIUNE SIMPLĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI OROS! „E într-o lume paralelă faţă de ce se întâmplă în agricultură!”

Partidul Social Democrat a anunţat că va depune săptămâna viitoare, la Camera Deputaţilor, o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros. „Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor, federaţiilor şi sindicatelor din domeniul agro-alimentar. Am văzut că, concomitent cu întâlnirea noastră, a ieşit şi domnul ministru Oros şi a „produs” anumite ştiri.

Cu toţii am tras o concluzie; domnul ministru Oros este într-o lume paralelă faţă de ceea ce se întâmplă în acest moment în domeniul care-l interesează. În primul rând, nu s-au luat măsuri, nu au fost date nici până acum despăgubirile pentru secetă, nu au fost plătite accizele la motorină pe trimestrele 3 şi patru de anul trecut, ceea ce reprezintă 60% din totalul de acciză şi, nu în ultimul rând, am văzut că ministrul Oros a venit cu o iniţiativă parlamentară, la Senat, să modifice legea 17, cea privitoare la înstrăinarea terenurilor. De aceea, împreună cu colegii mei, am decis ca, săptămâna viitoare, să depunem o moţiune simplă la adresa domnului ministru Oros la Camera Deputaţilor. Pericolul asupra securităţii alimentare a României în acest moment este unul real”, a spus Ciolacu, la o conferinţă de presă. El a adăugat că România nu mai produce pesticide, îngrăşăminte sau seminţe. „Vedem că în continuare nu se ia nici o măsură în această zonă, nu încercăm să promovăm produsele româneşti tradiţionale, cât şi cele produse ca materie primă, importante nu vedem un program concret în acest moment din partea Ministrului Agriculturii. Nu mai putem să ne permitem această incapacitate a Guvernului de a gestiona una dintre cele mai importante ramuri de economie a oricărui stat.”

De precizat şi în condiţiile în care moţiunea simplă trece de parlament, ministrul nu este obligat să demisioneze.