Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAVM) din Cluj-Napoca anunţă punerea în vânzare a primelor răsaduri de legume din 2021, destinate spaţiilor protejate (sere/solarii) şi care sunt produse la serele Staţiunii de Cercetare Horticolă, unde vor fi comercializate. Potrivit unui comunicat remis Agrointeligenţa-AGROINTEL.RO, răsaduri din zeci de soiuri de legume au fost îngrijite de specialiştii de la SCH, iar din data de 12 aprilie 2021, vor fi în vânzare primele din acest an, la preţuri cuprinse între 1 şi 4 lei buc., după cum urmează: roşii, castraveţi, ardei gras şi kapia, gogoşari, ardei bulgăreşti, ardei iuţi, broccoli, conopidă, gulie, varza kale, salată verde. Din 19 aprilie, în funcţie de condiţiile meteo, vor fi puse în vânzare şi alte soiuri, cum ar fi: pepene galben, varză, vinete, ţelină, pătrunjel, oregano, busuioc, tarhon, salvie, cimbru sau leuştean. Tot atunci vor fi date spre comercializare mai multe soiuri de flori. Răsadurile sunt obţinute din seminţe profesionale, pentru toate soiurile oferite spre comercializare. Acestea se livrează repicate, în cuburi nutritive, astfel că înrădăcinarea acestora se va face mult mai repede, iar gradul de prindere este de 100%. Mizându-se pe această perioadă nefastă botezată pandemie, multă lume, în special orăşenii industrializaţi, s-au reorientat spre legumicultură şi floricultură, ceea ce, chiar nu este rău.

Toate amănuntele privind speciile, soiurile, preţurile şi alte detalii le găsiţi mai jos:

Tomate, soiuri: Vom da doar câteva soiuri, precum şi preţurile acestora: Inima boului, Lacrimile fecioarei), Roşii de grădină, Inima d`albenga (tip inimă de bou), Rio grande, cherry roşii şi galbene, etc., castraveţi Cprnichon, ardei gras, bulgăresc, iute, vinete, varză şi multe altele. Cu câteva excepţii (Vinete Dalia) care costă 4 lei firul, celelalte toate au ca preţ de vânzare 2 lei firul. Iar pentru curiozitatea cititorilor din Galaţi, am vizitat câteva pieţe, în scop documentar.

Printre altele, am găsit în piaţa din MICRO 39 un domn, cel mai bine aprovizionat, cu foarte multe soiuri (o parte dintre ele le voi reda mai jos) împreună cu preţurile acestora. Domnul respectiv se numeşte Dragomir Marcel, tot ceea ce comercializeaza erau produse proprii, din ferma sa de familie, aflată la Fileşti. Deci: Roşii Buzău 1600, Buzău 47, şi încă vreo 10 soiuri de roşii, Ardei Kapia Kaptur, Ardei gras Barbara, Dovlegei, Castraveţi Mirabell, Ardei iuţi, Ardei bulgăreşti, (Semeiuţi), Gogoşari Vlad, Vinete Arogon. Toate soiurile enumerate mai sus erau însoţite de alte zeci de soiuri, toate la un preţ convenabil, 1,50 lei.