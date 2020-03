SCDVV Bujoru, o unitate în plin proces de modernizare şi dezvoltare

De la 1 iulie 2019, conducerea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujor s-a schimbat. În urma concursului susţinut la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS), dr. ing. Nicolae Bîrliga (fost inginer şef) a fost numit directorul unităţii. Cu cele 700 hectare de teren, din care circa 450 ha reprezentând patrimoniul viticol, SCDVV Bujoru este cea mai complexă staţiune vini – viticolă din România, având şi cea mai mare suprafaţă viticolă din sistemul ASAS.

PROBLEME CARE SE PUN la ora actuală sunt în primul rând, modernizarea şi extinderea sectorului de dezvoltare. Dacă partea de cercetarea am reuşit s-o dotăm cu laboratoare moderne ca urmarea a unui proiect cu finanţare europeană, din păcate investiţiile din sectorul de dezvoltare a fost aproape zero din 1989 şi până azi. Ceea ce ne propunem noi în perioada imediat următoare este defrişarea suprafeţelor de vie care au vârsta de peste 40 de ani şi un potenţial agroproductiv scăzut, dotarea fermelor şi bazelor expereimentale viticole cu maşini şi utilaje moderne şi performante, modernizarea cramei unde prelucrăm strugurii de pe cele 350 ha de vie pe rod. La ora actuală noi „ne jucăm” cu tehnologia din deceniul ’70!

Proiect de 1000 000 de euro pentru modernizarea cramei

Directorul SCDVV Bujoru consider că fără o dotare substanţială cu cele mai moderne utilaje nu se pot obţine vinuri de o foarte bună calitate, competitive pe piaţa vinului care este din ce în ce mai acerbă, atât în România, cât şi în UE. Propunerea noastră de modernizare a cramei în valoare de un milion de euro nu are şanse cu banii primiţi de la APIA, spune Nicolae Bîrliga. Acesta susţine că are promisiunea conducerii Academiei, că în anul următor aceste modernizări vor fi demarate. Deja de anul trecut au fost repartizate sume de bani pentru investiţii, astfel că s-au achiziţionat patru tractoare viticole noi cu tot atâtea remorci pentru transportul strugurilor, patru automizoare pentru stropitul plantaţiilor viticole şi patru prese pneumatice moderne pentru cramă. Din banii primiţi anul acesta s-a cumpărat un tractor de 135 CP necesar lucrărilor agricole pe cele 139 ha teren cultivate cu cereale păioase pentru a nu se mai apela la terţi.

Noua conducere a SCDVV este preocupată de modernizarea în continuare a laboratoarelor de cercetare, de atragerea tinerilor cercetători şi de câştigarea unor proiecte importante.

Producţii mulţumitoare, în ciuda condiţiilor vitrege

În cazul în care condiţiile pedoclimatice nu sunt favorabile ne propunem să ridicăm nivelul producţiilor de struguri şi vinuri.

„Anul acesta, spune directorul N. Bîrliga, deşi s-a debutat cu o secetă prelungită (plantele au răsărit la jumătatea lunii martie), totuşi producţia la grâu şi la porumb a fost mulţumitoare.

Unitatea dispune de un potenţial agroproductiv ridicat pentru producerea de vinuri de calitate superioară. La ora actuală avem o recoltă de struguri nu foarte mare, în jur de 7 tone la hectar. Dar strugurii sunt sănătoşi, gustoşi şi frumoşi. Am început recoltatul când boabele aveau 200 gr. zahăr, deci vom avea vinuri de 11 – 12 grade volum de alcool, ceea ce este foarte bine.

Din păcate vânzările de vin pe piaţă au scăzut dramatic şi SCDVV Bujoru are pe stoc o cantitate destul de mare din producţia 2018, încât va fi obligată ca o bună parte din producţia de struguri să o vândă. Preţul este stabilit în Vrancea, procesatorii nefiind prea darnici cu producătorii.”

Material săditor viticol valoros

SCDVV Bujoru produce viţe altoite din materialul săditor viticol, în conformitate cu standardele UE, obţinut în plantaţia mamă. Soiurile obţinute în pepiniera staţiunii sunt pentru vinurile albe (Fetească albă, Fetească regală, Sauvignon, Muscat Ottonel, Şarbă, Băbească gri) pentru vinuri roşii (Merlot, Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Băbească neagră) şi pentru struguri de masă (Muscat de Hamburg, Coarnă neagră, Chasselas dore). Faţă de anii trecuţi cerinţele de material săditor au scăzut. Anul acesta au avut 500 mii de bucăţi, din care s-au dat în Austria 300 mii de butaşi portaltoi. În concluzie SCDVV Bujoru este o unitate complexă, iar şansele de dezvoltare depind de ajutorul pe care-l va primi de la ASAS.

Important este că noua echipă managerială este optimistă şi dornică de a se implica cu profesionalism în rezolvarea problemelor.