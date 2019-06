Angajată fictiv la CJG, prăşeşte la TVG!

Ştiu cum e în presă şi cum funcţuionează cenzura economică mai abitir decât cea ideologică, căci de 28 de ani din cei ultimii 30 am fost şi patron de presă, nu doar lucrător cu pixul. Deci, ştiu cât costă un salariat cu taxe şi impozite pe lângă salariul mic, puţin peste minim, ce înseamnă 25 ale fiecărei luni, chirii, întreţineri, facturi de tipar şi hârtie, distribuţie şi vânzarea pe mai nimic a unui exemplar din fiţuica print şi online, unde e moacă cititul…

Şi sigur nici o famiglie bogată, ca aia a lui Florin Pâslaru, nu poate susţine singură o televiziune, fie ea şi prăfuită şi de partid aflat mai mereu la guvernare, şi absolut totdeauna la guvernarea municipiului şi judeţului Galaţi. Dar de aici şi până la a fi angajat fictiv la Consiliul Judeţului Galaţi – Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, pentru a prăşi pe plantaţia Televiziunii „Galaţi” (TVG), se face că intrăm pe tărâm infracţional, a la Dragnea.

Pentru a nu atinge numele unui erudit scriitor, unul dintre cei mai importanţi din ţinut, care are şi fiul angajat la CJG – Biblioteca „VA Urechia”, o să scriem aici doar numele de măritată a acestei salariate fictiv: Elena P – Luca.

Sigur, la CJG – CC „DJ” sunt o grămadă de atârnaţi, care fac fix nimic, de parcă sunt şi mai fictiv angajaţi decât Elena P – Luca. Căci cine şi-o poate închipui pe importanta poetesă Florina Zaharia, directoarea CC „DJ”, că stă cu ochii pe ceas să vadă câd nu se prezintă la serviciu liota de salariaţi cu dedicaţie.

Cu siguranţă, ea, poetul Florina Zaharia, nu are abilitatea de-a sta cu ochii nici măcar pe calendar, căci cam ăsta-i halul de chiul al piloşilor de aici.