Arhitectul şef refuză să fie boschetar şi pleacă!

Dacă zvonurile care circulă zilele acestea prin Galaţi se adeveresc, e deranj mare, e de tot râsul şi plânsul, e de cascadorii râsului. Auziţi, oameni buni, după ce ne-am făcut cruce şi ne-am stuchit în sân, după ce ne-am bucurat şi am băut cel puţin una mică, după ce am spus că în sfârşit avem şi noi Primar cu boaşe, se constată până la urmă că totul e un FÂS! Am zis: ce Primar dat drakului avem noi!, om hotărât şi tare, atunci când a schimbat-o pe madam Voicilă din arhitect-şef al oraşului, chiar dacă în loc să o dea afară a mutat-o un pic mai jos, director la URBANISM. Dar am zis că e un pas mare, aplicându-se politica paşilor mărunţi şi că încet, încet, lucrurile se aşează, se ajustează şi în câţiva ani scăpăm de balastul ce poartă nume. Urmare e că s-a adus cu mare tam-tam, un arhitect de marcă, un nume, cu un CV de mare clasă, gălăţean de-al nostru, absolvent de LVA, facultăţi şi multe altele în ţară şi străinătate, că pe bună dreptate te întrebi dacă omul nu a greşit, ce mama mă-sii caută reîntors în urbea aceasta încremenită în timp, condusă de ani şi ani de zile de o şleahtă de politicieni de rahat..

Adevărul este că atunci când s-a auzit, tot gălăţeanul a căzut pe spate, toţi ne-am dat coate, ni s-au făcut ochii cât cepele şi ne-a apucat aşa un sentiment de mândrie şi de speranţă. Da, în speranţa de a reface cât se mai poate din oraşul nostru sluţit şi batjocorit urbanistic de nişte politruci veroşi şi puşi pe căpătuială cu largul concurs al arhitecţilor şi directorilor de la urbanism locali muritori de foame şi dipuşi pentru nişte arginţi să o vândă şi pe mă-sa.

Acum vine BOMBA. Cică domnul arhitect Buhociu îşi face bagajele şi se pregăteşte de plecare, după cea mai mare greşeală a vieţii lui de a crede că „acasă” e la Galaţi. Omul, cu doi copii şi nevastă, cică nu are nici o şansă, s-a săturat să aştepte ca Primarul să-i dea o casă în care să locuiască decent. Halal şi ruşine, domnule Primar! Păi nu vă crapă obrazul de ruşine? Ce hal de instituţie este aceasta, ce fel de Primărie, dacă nu este în stare să rezolve astfel de probleme? Păi oriunde în lume, în cea civilizată, de aşa ceva se ocupă cineva anume din Primărie, care reprezintă un birou sau un serviciu şi care are grijă ca instituţia să aibă astfel de posibilităţi. Atenţie! aici vorbim de Primăria Galaţi.

Dacă e adevărat ca zvon sau bârfă, atunci aflaţi domnule Primar, că o să vă spunem noi dacă nu vreţi să ştiţi ce spaţii locative sunt ocupate de beizadele, de anumite madame (gagici), de foşti (precum Bucur), de….şi tot neamul lor de protejaţi şi sinecurişti. RUŞINE!!!

Iată, în apartamentul de la etajul 1 al blocului A16, de pe Carnabel coţ cu Basarabiei, în care primăria a băgat zeci de mii de euro pentru a-l amenaja şi mobila ca-n filme pentru a putea locui departe de fiica lui Marius Stan, fix ne-ginerele Aurel Vlaicu, este spaţiu pentru familia arhitectului şef, alcătuită din patru persoane, căci apartamentul are circa o sută de metri, adică trei camere şi două băi.