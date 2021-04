Avertisment pentru Primărie şi ADP

Ba, mai mult, avertismentul îl extindem şi asupra celor de la Agenţia de Mediu şi Garda de Mediu, faţă de intenţia autorităţilor locale de a tăia un număr impresionant de arbori din cartierele cele mai vechi. Cică ar fi vorba de nu mai puţin de 145 de arbori. Trunchiurile lor depăşesc 40 de centimetri, aşa după cum am aflat de la confraţii noştri găozari. Problema care ne-a făcut să ne rupem pixul pentru ştirea în cauză, este că noi NU CREDEM o iotă din declaraţiile şi promisiunile autorităţilor în cauză, care spun că tăierile vor viza doar arborii uscaţi ce pun în pericol siguranţa trecătorilor, ori dacă lucrările „nu se pot executa altfel”. Deja, această ultimă sintagmă deschide uşa abuzurilor şi nemerniciilor în a tăia fără milă. Cum nici nu credem nimic, dar absolut nimic, din bla-bla-urile transmise de Biroul de Presă al Administraţiei Locale, cu plantări noi, cu oraşul verde, cu campaniile de împăduriri şi tot aşa.

Şi nu credem şi nu vă credem, pe voi cei care administraţi Galaţiul, având o sumedenie de precedente care aparţin actualilor, dar şi foştilor administratori. Vă dăm doar un simplu exemplu care ne doare şi acum la fel de tare ca şi atunci, în trecut, când a avut loc măcelul şi barbaria inimaginabilă a doborârii teilor seculari de pe strada Mihai Bravu. Teii sănătoşi, fără boli şi fără scorburi care nu puteau fi înconjuraţi de braţele a patru bărbaţi, cu ani de naştere de pe vremea Domnitorului Cuza, au fost tăiaţi fără milă, într-o batjocură pentru noi toţi. Ori, pentru acest genocid, fostul edil Marius Stan nu a stat la PUŞCĂRIE nici măcar un an, o zi, o oră. În orice ţară civilizată, normală la cap, în care forţa dreptului primează, primarul ar fi primit în mod firesc 100 de ani de detenţie. Nu zâmbiţi, oameni buni, aşa ceva este posibil la doi paşi de noi, în Austria, la Viena.

Este de notorietate şi îndeobşte cunoscut că ADP-ul are o echipă sau echipe ale „morţii” care se ocupă cu astfel de misiuni. Am avut şi noi şansa, din întâmplare, să-i vedem la treabă pe aceşti indivizi care au nenorocit frumuseţi de arbori pe bulevardele Traian, sau Coşbuc, ba chiar şi pe Domnească, unde au toaletat copacii până i-au sluţit de tot, de au devenit un fel de „pari” cu nişte smocuri în vârf, care, majoritatea, mai apoi, în timp, s-au uscat. Rar ne-a fost dat să vedem o satisfacţie mai tâmpă întipărită pe chipurile acestor ciocli şi a şefului lor mai în vârstă, mai îndesat, cu o vervă nebună şi necontrolată, zălud şi dezorientat în a indica ce se taie cu o poftă nestăvilită.

Nu, domnilor, Primar, Viceprimar, Directori, Consilieri Locali nu mai credem în voi când este vorba de tăierea arborilor. Cartierele menţionate sunt deja o oază de verdeaţă, cu arbori falnici, plantaţi acum 60-70 ani, când s-au construit. Sunt o mândreţe de arbori, care mai au de trăit sute şi sute de ani, dacă nu mai dau peste o „regenerare urbană” care prevede tăierile de arbori. Dar nu puteţi voi, măi capete seci şi trecătoare prin administraţie, să faceţi în aşa fel încât să ocoliţi acei copaci care stau în calea lucrărilor? Adică, de ce să nu ocoliţi ca la Paris? Ocoliţi şi respectaţi arborele ca pe ceva sfânt! Se poate!

Alo!, Mediul, Agenţie şi Gardă, alo, aceştia cu asociaţia „Oraşul meu”, alo, asociaţii de locatari, alo, cetăţenilor din cartierele vizate, hai să stăm cu ochii pe ei ca pe butelie, iar dacă, Doamne fereşte, vedem vreun abuz, să dăm alarma!!!

La www.impact-est.ro şi/sau la telefon: 0746.119.411.