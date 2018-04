Băieţii deştepţi cu gulere albe

În noua societate creată după ’89 cu un profil unic de tip dâmboviţean privind instituţiile şi pârghiile de funcţionare ale STATULUI, pe lângă cele aproximativ şaptezeci de instituţii cu drept de control, tangenţă, influenţă asupra mediului economic au apărut încă o sumedenie de alte pomeni colaterale atribuite unor categorii profesionale organizate sub formă de PFA-uri sau societăţi comerciale.

Acestea, pe diferite domenii de activitate, începând de la sănătate şi până la securitatea în muncă au creat un adevărat păienjeniş prin care întreprinzătorii trebuie să înoate într-un mediu cvasi ostil. În fapt s-au creat adevărate caste – sub exemplul legii funcţionarului public – cum ar fi contabilii, auditorii, medicina muncii etc. sau a celor care se ocupă de securitatea muncii.

Patronată, aprobată, coordonată tacit şi complice, întreaga activitate de prevenire şi aplicare a legilor în securitatea muncii este protejată şi organizată strâmb de către Ministerul Muncii şi ITM-urile judeţene. Adică fără folos scopului pentru care funcţionează în prezent zeci şi mii de societăţi cu un astfel de profil de activitate. Ca să nu mai spunem că ele, de regulă, sunt împănate cu foşti salariaţi din sistemul securităţii în muncă, cu neamuri de tot felul din sistemul de stat al instituţiilor de profil, protejate şi luate în portofoliu de diverşi şefi sau inspectori de specialitate. Afacerea în sine este monstruos de babană, cu profituri de neimaginat, cu o impozitare de tot râsul din partea ANAF şi a unei legislaţii partinice, cu dedicaţie pentru clanurile din domeniu. Iată, cineva a venit la redacţie, ne-a adus dovezi exemplificând cam cât câştigă pe lună, un el şi o ea, soţ şi soţie, patroni ai unei firme care se ocupă de asigurarea în bune condiţii ale securităţii în muncă a unor societăţi comerciale, adică a salariaţilor. În fapt, aceştia au în prezent în portofoliu (ca mulţi alţii) zeci de societăţi comerciale cu sute şi mii de salariaţi ce trebuie instruiţi şi mai apoi puşi să semneze că au luat la cunoştinţă.

Aş, de unde draku’ să poţi în timpi reali, de 24 de ore sau de 8 ore/zi să faci aşa ceva la peste 50 sau 80 de firme? Concret indivizii ăştia lucrează zi şi noapte scriind, completând şi punând mai apoi să semneze salariatul. Chestia asta cu umblatul după semnătură o fac ei sau patronii sau contabilii din firmă. Am mers şi am întrebat pe la unele IMM-uri cum se face în realitate şi, în unanimitate, s-au confirmat doar semnăturile, că doar nu au timp de „altele”. Dar chiar dacă vrem să credem că este altfel, nu se poate, nu iese la timpi neam, cum pot fi instruiţi zeci, sute şi mii de oameni într-o lună de doi oameni. IMPOSIBIL. Este clar că este fraudă, că este înşelătorie, că este şmecherie, cum ne este greu să credem că nu ştiu cei de la ITM, nu cunosc sau că nu sunt parte la fărădelege.

Cei doi soţi au în portofoliu firme nu numai din Galaţi, ci şi din Brăila, Braşov, Tulcea etc. Banii încasaţi curg, precum la robinetul cu apă chioară al canalului, în sume care creează venituri de te freci la ochi şi nu-ţi vine să crezi, sute de milioane de lei vechi pe lună, mii şi mii de euro, că nu mai ştiu „săracii” ce să facă cu ei! Şi-au luat maşini tari, vilă de 160.000,00 de euro, apartament, vilă pe Valea Prahovei, iar din ce câştigă se mai laudă că îndestulează şi sistemul. Un sistem putred, creat aiurea şi în beneficiul băieţilor deştepţi cu gulere albe! Cum draku’ de mai dormiţi majoritatea dintre voi şi nu vă pedepseşte Dumnezeu, când rămân schilodiţi pe viaţă salariaţii sau şi mai grav, când mor?!!