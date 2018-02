Bănci cu coviltir amplasate tembel

Măi oameni buni, am văzut noi multe minuni la viaţa noastră, dar ce ne-a trecut prin retină mai zilele trecute, le întrece pe toate, de rămâi aşa trăsnit şi te freci la ochi, necrezând ceea ce ai palpabil în faţa ta. Pe strada Roşiori, lângă complexul Ancora, acolo unde s-au demolat garajele şi e construită o parcare pentru autoturisme, au apărut pe laturile exterioare ce delimitează construcţia, o specie rară de aşa-zise bănci ambientale urbanistic, cu un fel de coviltir deasupra, parcă sunt nişte încercări stilistice de a parodia pagodele chinezeşti. Aceste aşa-zise bănci pentru odihna bătrânilor şi a mamelor ce au copii, au fost amplasate de-a-n sulea, de o minte bolnavă, la şosea, pe trotuarele ce delimitează strada mai sus amintită, sau în interiorul parcării, pe strada Lăpuşneanu, cu faţa, bineînţeles, la marea de maşini în adormire. Lumea multă care circulă pe aceste străzi într-un trafic de maşini infernal, la vederea panaramelor instalate de Primăria Galaţi, îşi face cruce şi îşi stuche-n sân, după care începe să-i înjure şi să-i cace pe toţi şefii şi şefuleţii de la Primărie, în frunte cu Primarul. Ne-au sunat, ne-au chemat şi ne-am dus şi noi în calitate de lucrători cu pixul, să vedem „panarama”. Şi, uite-aşa, cum am ajuns am crezut că am primit în piept o lovitură de berbec, nu alta!

Auziţi, fraţilor, ce minte bolnavă din Primărie a putut să gândească aşa ceva, nu ştim? Cert este că amplasarea tembelă a acestora este indiscutabilă, adică cine să se aşeze măcar pentru câteva momente să se odihnească, dacă prin faţa ta, la câţiva centimetri, pe trotuar, trec pietoni cu sacoşe, în grup, cu animăluţe, grăbiţi, cu ţigara (sau nu) în gură, iar la un metru mai apoi, tot în faţa ta trec maşinile, ale căror ţevi de eşapament scot gaze, noxe şi nu parfum oxigenat de brad. Ca semn de protest al cetăţenilor pentru bătaia de joc, pentru sictirul acesta în care se cheltuie banul public, al nostru, al tuturor, de către nişte neisprăviţi din Primărie, locuitorii blocului de pe strada Roşiori din faţa parcării, au scos în stradă, pe trotuar, lângă băncile plantate de Primărie, o canapea din apartamentul unui locatar, care a renunţat la aceasta, cu toate că era în bună stare. Au aşezat-o aşa la vedere, în linie şi lângă drăcoveniile urbanistice, au scris pe o hârtie „REZERVAT PRIMAR” şi au prins-o în bolduri. Între timp s-a strâns lumea ca la balamuc, s-a aplaudat, s-a scuipat, s-a înjurat cu năduf şi inimă albastră.

Apropos, domnule Primar, locuitorii aceştia cu simţ civic şi mult umor ne-au reamintit că de vreo zece ani tot cer o trecere de pietoni pe strada Roşiori, în dreptul bisericii Precista şi alta puţin mai jos de Şcoala nr. 28, în dreptul blocului G4, la intersecţie. Poate aude, totuşi, cineva, că doar sunt şi ei plătitori de taxe şi impozite. Şi ne-au mai spus să-i daţi afară pe toţi cei de la Urbanistic şi Investiţii, care vă sabotează pe faţă.