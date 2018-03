(T)

Sigur că e un motiv de gâdilătură culturnică să ne auto-intitulăm teatru naţional, nu doar Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi. Ei, altfel sună Teatrul Naţional Muzical „Nae Leonard” Galaţi, nu?! Nici un orgoliu nu a fost stins prin acordarea statului de „naţional” acestui teatru local, căci nici unul nu fusese aprins, neexistând motivaţii solide pentru asta.

Dar, iată, decano-directorul T.M. „Nae Leonard” a adormit cu susurul său plenul Consiliului Local pentru a acorda ce nu este îndrituit să facă: să statueze şi să confere titulaturi…NAŢIONALE.

Acum, familia Niţă este pe deplin satisfăcută.

Pe lângă lefurile care totalizau în anul fiscal 2016 circa 290.000 lei (adică de-a dreptul naţionale pentru nişte bugetari), au devenit şi profesional tot pe acolo de…naţional!

Vilă în Galaţi au toţi proştii, dar în Sinaia câţi?!

Întâi să trecem repede în revistă ultima declaraţie de avere dată de decanul Facultăţii de Arte Galaţi, Teodor Niţă, pentru a observa că dacă ştii să te chiverniseşti, te faci om chiar dacă eşti bugetar. Aşa că merită felicitată această familie care a reuşit în viaţă, cum nu au făcut-o multe altele, cu statut de patroni-antreprenori de peste 25 de ani, nu de bugetari.

Deci, în 2007 familia cumpără un teren în intravilanul Galaţiului, în suprafaţă de 501 mp, iar până în 2008 vila de 200 mp este raportată.

În 2013 îşi cumpără un autoturism Toyota şi raportează un depozit bancar de 170.000 lei.

În 2016 cumpără un teren de 65 mp la Sinaia. În acelaşi an edifică o casă la mansardă în suprafaţă de 120 mp pentru a demonstra tâmpiţilor de patroni cu viloaice pe la Lepşa, prin Vânători şi prin Galaţi, că numai bugetarii aleşi pe sprânceană, de noroc, au căsoaie şi la Sinaia. Sigur, pentru a nu strica frumosul depozit bancar, şi pentru a da bine la populimea din cultură şi artă, familia Niţă raportează în 2016 şi un debit de 80.000 de lei, scadent în 2020.

Cele două salarii ale lui Teodor Niţă sunt: 96.600 lei, ca decan al facultăţii de stat şi 80.137 lei, ca director al T.M. „Nae Leonard” Galaţi, numit naţional de o entitate locală! Pentru a ajunge la un venit total de 223.570 lei, T. Niţă a mai bifat un 40.833 lei ca manager de proiect.

Silvia – Alice Niţă îşi secondează soţul şi profesional de stat, fie local, fie naţional, căci ea este şi lector la Facultatea de Arte de sub decanatul soţului, şi este şi solist operă la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi, căpătuit cu statutul de „naţional”, unde şef este tot soţul, ca şi-n bucătăria familiei!

Ca lector, doamna Silvia a încasat în anul 2016 doar 43.000 de lei, iar ca solist operă, şi mai doar 24.000 de lei. Total, 67.000 lei. Total general, per familia de artă, cultură, odihnă şi tratament: aproximativ 290.000 lei.

Cu statut naţional de interes local!

Sigur că arta, chiar şi cea a spectacolului, prin calitate, repertoriu, anvergură, notorietate, poate depăşi statul de local prin RECUNOAŞTERE naţională. Deci prin recunoaştere, adică prin fond, nu prin formă, aşa cum şi-au pohtit Niţă&Co şi au şi obţinut prin hotărâre a Consiliului Local Galaţi.

Motivaţia este una subţirică şi de natură pecuniară, fioros de românească: să-i prostim pe cei din UE, să le luăm banii pe proiecte culturale, or aiasta nu se poate decât dacă îţi anexezi denumirea de „naţional”.

După 1990, Ministerul Cuturii şi Cultelor a ACORDAT STATUTUL de NAŢIONAL unor teatre cum ar fi cel de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, or teatrului „Radu Stanca” din Sibiu care are secţii în germană şi în română. Dar, repet, cu o solidă fundamentare se acordă statutul de „naţional” unei instituţii de artă a spectacolului, şi asta prin legiferare a Guvernului, iniţiată de ministerul de resort.

Asta e, am devenit naţionali cu Teatrul Muzical „Nae Leonard” pe nesimţitelea!

Sigur, vom avea proiecte cu finanţări ale UE, dar bani vor câştiga managerii de proiect, nu soliştii, coriştii, balerinii, dirijorii, ei fiind salariaţi fix pentru această activitate.

În sfârşit, lăsăm „fiţuica” deschisă întreprinzătorului Teodor Niţă, pentru a ne lămuri cum vor câştiga salariaţii T.M.N. „N.L.” bani din proiectele finanţate din banii publici ai UE, dar mai ales cum şi cât de naţionali am devenit ca teatru muzical.