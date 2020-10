Camera de Comerţ este de drept privat al Famigliei Mocanu!

Acum, dragi cititori, noi am mai scris despre „ororile” care s-au petrecut şi se petrec în Camera de Comerţ, dar ce ne-a fost dat să auzim pe surse întrece orice imaginaţie. Un lucru este cert, ce se întâmplă acolo vom relata în continuare, dar vă avertizăm că pe urmă nu o să se mai întâmple nimic, NIMIC, pentru că, chestia în sine, această instituţie e de fapt de „drept privat” şi ea ar trebui să aparţină mediului de afaceri, comercianţilor gălăţeni. Numai că aceasta, în fapt, de la înfiinţare şi până în prezent, a aparţinut unor indivizi, unei găşti de interese ce au vizat şmenul personal şi suptul cu conducta călare pe siloz pentru Famiglia aflată la conducere. Nu o să mai disecăm firul în patru şi nici nu o să mai dezgropăm morţii, de pe vremea lui Gogoncea şi a unui patrimoniu de şapte milioane euroi ce s-a volatilizat, fără să întrebe sau să ancheteze cineva. Poate cândva cineva va ancheta, că doar astfel de fapte nu se prescriu niciodată în viziunea noastră, fapte care au condus ca o femeie zdravănă şi deşteaptă precum directoarea economică Fanaca să închidă ochii definitiv de frică, supărare, stres, boală.

Noi o să vă spunem ororile actuale, de la instalarea la putere în ultimii opt ani a mogulului Mocanu, fost director la Şantierul Naval Damen şi dat afară cu un şut în cur, fost director la Şantierul Naval Giurgiu şi dat afară (aşa spun gurile rele) tot cu un şut în cur, instalat la Cameră drept urmaş, de Gogoncea şi Dobre Victor, şi ei foşti navalişti, înfrăţiţi politic (da, nu fiţi uimiţi) şi dedaţi şmechereşte la putere şi dedulciţi la şmen. Iar dacă vreţi să ştiţi, la alegerile din această primăvară (în plină pandemie), care au fost o farsă, viciate şi furate, prin neparticipare, cu mandate de ordinul zecilor pe oamenii prezenţi, care după cum ne-au informat sursele noastre, au fost în sală cu masca pe gură şi „pe ochi” în număr, nu mai mare de zece (ZECE) persoane.

Huo, măi fachirilor, magicienilor, dedaţi la prostii şi fără frică de JUSTIŢIE, POLIŢIE, DNA, DIICOT care dorm în bocanci la Galaţi! Şi, uite-aşa, Mocanu a fost reales Preşedinte în aplauzele anemicilor prostiţi care erau de faţă, în batjocura oamenilor de afaceri şi a autorităţilor gălăţene care, nu-i aşa? au Cameră de Comerţ care nu face nimic, care taie frunze la câini, care nu e utilă comunităţii locale.

Tot zilele trecute am aflat cu stupoare, ne-am stuchit în sân, ne-am frecat la ochi şi am zis „piei drace”, că în funcţia de Vicepreşedinte (singurul) ales la Cameră, lângă celebrul Mocanu a fost ales „eternul”, inegalabilul Victor Paul Dobre, deputatul „uitat” în Parlamentul României. Acum, noi am întrebat în stânga şi în dreapta şi am aflat că tărăşenia este ilegală, că omul nu are calitate, că este incompatibil (atenţie, A.N.I.!), că nu are timp, că nu calcă decât de două, trei ori pe an pe la Camera de Comerţ. Dar e treaba altora, nu a noastră, mai spuneam, alţii trebuie să reacţioneze şi nu să doarmă în păpuşoi fiind COMPLICI.

Dar să ne întoarcem la FAMIGLIA MOCANU care a pus mâna pe silozul numit Camera de Comerţ. Şi ca să facem dovada enumerăm: Mocanu senior, septuagenar, fără a mai avea putirinţă, cu pensie uriaşă, alte venituri conexe, dividende, acţiuni, plus sinecuri salariale mai ales de la Camera de Comerţ a României unde reprezintă Galaţiul, feciorul care e director la Tehnopol, a fost „ales” în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, la alegerile de care vorbeam şi mai e băgat în „n” proiecte finanţate de UE şi Guvern pe care le derulează Camera, ca sursă de venit a acesteia şi de îngrăşat pe cei care sug cu conducta.

Fiica lui Mocanu este directoarea economică a aceleiaşi Camere de Comerţ, vă daţi seama de melanj, de încrengătură, nu? Nora domnului Mocanu a fost angajată tot la Cameră (unde salariaţii sunt sub 15 persoane), unde este şi aceasta prinsă pe proiecte şi unde suge tot cu conducta, iar mai nou, se spune că şi ginerele va primi „tainul” de rigoare. Dacă îndrăznim să facem un calcul aproximativ, cam cât SUGE FAMIGLIA MOCANU pe lună, ne apucă durerea de burtă, o iei razna cu capul, că nici familia lui Iohannis nu visează la aşa ceva.

Da! Dar dacă suntem proşti, nu ne doare nici în cur, aşa ne trebuie. Alo! oameni de afaceri, când vă pregătiţi ouăle clocite şi găleţi cu căcat pentru FAMIGLIA?!?