Când listele PNL sunt stabilite la PSD, Victor Dobre rămâne jupânul veşnic

Se întâmplă din nou, ca în multe alte alegeri: după rezultate proaste în alegeri, nişte refuzaţi penelişti la parvenire politică cer sânge de şef ratat. Se întâmplă şi la ratarea de anul acesta-puţinii „disidenţi”, adică mai puţin slugăroşi faţă de marele şef al PNL srl ,Victor Dobre, îi cer din nou demisia. V-aţi tâmpit, cum să cereţi demisia omului care v-a făcut? Că dacă nu vă dădea un oscior de ros, eraţi nişte rataţi în politica de Galaţi, nu? Cam aceasta este dilematica meschină a „opoziţiei” din interiorul PNL, care se va stinge înainte de a începe. Nu a numărat nimeni, dar este de notorietate că la PNL, lista cu oameni de valoare îndepărtaţi de satrapul Dobre este mare şi lungă. Sunt rezultate ruşinoase şi la recentele alegeri, sunt proteste ale unor membri cu oarece vechime în PNL(evident, în posturi şi funcţii secundare, ce dracu!), care să-i ceară demisia din funcţia de preşedinte al partidului, Marelui Jupân Dobre. Fleacuri, spune Dobre, eu am fost şi voi fi ce vreau şi când vreau, nu plec din funcţia de şef al judeţenei PNL! La şedinţa Comitetului Judeţean Executiv de după alegeri, toţi primarii PNL au făcut scut în jurul marelui jupân. Nici un pas înapoi. Până la anul, când vor avea loc alegeri pentru conducerea filialei gălăţene a partidului, comanda rămâne la mine. Ce dracu! Hai, marş la făcut analize, până vi se lungesc urechile, că oricum nu are cine le lua în seamă. Ca să aibă oarece greutate, răscoala de gang de la PNL Galaţi a fost precedată de demisia oportunistului Nicuşor Ciumacenco, luzărul de serviciu indiferent de partid, şi Onuţ Atanasiu, măscăriciul penelisto-pedelist de serviciu. La aceeaşi şedinţă de „analiză”(ei, aş, credeţi că le dădea voi Dobre?) au trecut la aluzii şi fonfleuri cu demisia şi cu depusul mandatului alţi penelişti transfugi de la PDL-Paul Ichim şi Nicuşor Ursu. Cum s-ar spune, Dobre, trimis să ocupe PNL în 1992, de către grupul navaliştilor sub acoperire, este împins afară din PNL de grupul PDL-iştilor refuzaţi şi reşapaţi după fuga din PDL, ocupat de Mircea Toader. E limpede, la PNL rămâne cine ocupă şi complotează mai bine. Spuneam că listele PNL sunt de regulă stabilite la PSD, e clar că şi demisia lui Dobre trebuie aprobată tot acolo. E clar că n-a fost încă.