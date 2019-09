Caracal, Galaţi şi MILIŢIA

Mai zilele trecute, a avut loc la Prefectură, în cadrul Comisiei de Dialog Social, o analiză cu privire la instituţiile acestea de forţă ale noastre precum Poliţia şi Jandarmeria, cum anume îşi fac datoria, în contextul subînţeles al evenimentelor actuale, made in Caracal şi in România.

Am asistat la o analiză de doi lei, ridicolă şi anostă, în care reprezentanţii partenerilor sociali şi cei prezenţi nu au avut curaj, nu au avut coloană vertebrală, au bâiguit câte ceva, gata, ura şi la gară, în nicio oră şedinţa s-a epuizat. Ce ruşine! Lasă, că nici subprefectul, care conducea mascarada, un personaj extrem de controversat, a expediat totul cu o viteză şi fără nicio contribuţie, ducând totul deliberat în derizoriu.

Păi, o astfel de analiză ar fi trebuit să fie de interes public, să aibă caracter deschis pentru opinia publică, să fie anunţată, nu aşa cum se procedează de obicei, pe şoptite, pe nevăzute şi neauzite, la care nici măcar mass-media nu mai e anunţată. Ce a reieşit după această tărăşenie? Că totul e bine şi frumos, că ORGANELE îşi fac datoria şi că la noi nu sunt probleme. Zău?!? Iar noi venim şi vă spunem că nici vorbă de aşa ceva, că oamenii aceştia din sistem nu-şi fac datoria nici pe departe, că sunt majoritatea corupţi până în măduva oaselor, că e nevoie de o curăţenie cruntă în personalul acestor instituţii, ce sunt finanţate din banul public, acolo unde ca nicăieri altundeva se iese la pensie după patruzeci de ani, acolo unde salariile sunt extrem de atrăgătoare, acolo unde beneficiile sunt multiple şi acolo unde se acordă pensii de serviciu nesimţite. Uite, ar fi trebuit să se vorbească despre frăţietatea dintre aceştia, politic şi interlopi, despre modul mai mult decât ruşinos în care se fac numirile „politice” pentru funcţiile de conducere din aceste instituţii. Despre cumetriile, nepotismul existent la nivelul acestor entităţi de forţă ale STATULUI, despre melanjul rău mirositor şi putred de încrengături, ce a dus la nefuncţionalitatea şi disoluţia sistemului sau, de ce nu, despre clanurile din interiorul Poliţiilor, despre zonele de putere şi influenţă în buna funcţionare a acestora, a protejării unor actori importanţi de pe scena economică sau reprezentanţilor infracţionalităţii organizate. Sunt de notorietate zicerile din opinia publică, ecourile ce parvin de la populaţie, că nimic din ceea ce se întâmplă gen „Caracal” nu poate avea loc fără concursul, participarea efectivă ca parteneri, a poliţiştilor cu interlopii, cu tâlharii şi cei certaţi în general cu legea. Poate că la şedinţa cu pricina ar fi trebuit să se spună că la Galaţi s-a mers atât de departe încât comandanţii anumitor structuri sau departamente nici măcar nu se mai feresc stând la masă în cârciumi sau pe terase, aşa, la vedere, cu interlopii. Poate că ar fi trebuit să se reamintească exemplul celor doi poliţişti tineri, absolvenţi de L.V.A. şi Academie, care în urmă cu zece ani „au dezertat” din poliţia gălăţeană, de la criminalitate şi au plecat în Canada, unde unul dintre ei a ajuns în prezent şerif de district teritorial. După ce au plecat, au spus că nu le mai trebuie corupţia şi ierarhizarea pe non valoare din sistemul în care au lucrat. Cum tot aici ar fi trebuit să se exemplifice cazul şefului de la rutiera Poliţiei Locale, bătut pînă la desfigurare şi umplut de sânge de către capii lumii interlope, caz în care, de doi ani de zile s-a pus batista pe ţambal, nu mai ştie nimeni nimic, nu se mai comunică ceva de autorităţi. Uite, aşa am aflat noi că de fapt şefii celui bătut i-ar fi cerut acestuia, sub ameninţare, să-şi retragă plângerea, să dea la pace, să ia mălaiul ca despăgubire şi gata. Ar fi fost ocazia la această şedinţă să se spună despre cârciumile din Galaţi, cumpărate din banii produşi de fetiţele gălăţence traficate, care funcţionează, multe dintre ele fără autorizaţii, dar adăpostind în interior, periodic, chiolhanuri pentru cei din sistem, procurori, poliţişti, avocaţi, politicieni, sau de la ăştia cu controalele cum ar fi finanţiştii, inspectorii de tot felul, o adevărată cohortă a corupţilor. Tot la analiza aceasta de aiurea, ar fi trebuit să se spună tranşant că în maşinile cumpărate ca să intervină sau să patruleze, dorm miliţienii noştri, ascunşi în plină zi după garaje sau străduţe dosnice, dorm cu gura căscată şi cu telefonul sub ureche. Sau despre faptul că unele Poliţii cu ai săi poliţişti au program de opt ore, dar că rup uşile când se termină programul. Credem că un aspect nelipsit analizei, se impunea a fi haosul din circulaţie şi faptul că acei de la volan nu au nimic în comun cu volanul, cu îndemânarea, cu regulile, cu ştiinţa de a conduce. Sunt de notorietate zvonurile, ecourile, bârfele din târg cu privire la modul în care se „dau” carnetele de şoferi, numai şi numai cu şpagă între 300 şi 500 de euroi. Ori nu iese fum fără să fie foc, spune o vorbă din popor. De actualitate, cu un efect emoţional groaznic asupra opiniei publice ar fi fost şi cazul adolescentei pline de sânge, în care un poliţist nesimţit şi o poliţistă rea de gură şi vulgară, obraznică şi sfidătoare, lasă copila pe trotuar, fără să intervină. Şi mai sunt o groază de exemple, ce le avem contabilizate, unele primite de la fidelii noştri cititori.

Suntem în lucru şi vom prezenta cât de curând o hartă a încrengăturilor din Poliţie şi Justiţie cu privire la nepotism, ce au transformat instituţiile acestea ca şi altele în adevărate FAMIGLII rău mirositoare. În mod normal ar trebui să spunem GATA! NU SE MAI POATE AŞA! Treizeci de ani am militat ca aceste instituţii de forţă să se consolideze, să se perfecţioneze, să fie eficiente. Le-am ocrotit în varii situaţii, ne-am ferit să aducem atingere, crezând că o dată cu întărirea democraţiei tinere din România şi acestea vor deveni mai puternice, mai drepte, mai curate, mai occidentale. Am greşit se pare, noi cei din presă, a patra putere din STAT, pilon de bază al democraţiei, acordând de multe ori un cec în alb acestor instituţii. Ce ar fi ca parte din privilegii să se acorde în funcţie de individ, pe rezultate şi nu ca apartenenţă la instituţie? Dar dacă în mod normal cei care se pensionează între patruzeci şi şaizeci de ani să nu mai aibă dreptul să lucreze în alt sector de activitate? Păi, dacă iei pensie specială şi nu mai eşti bun în sistem, de ce să fii bun şi să lucrezi tot la stat sau în privat pe bani grei?

Ne uitam pe net zilele trecute şi am văzut că într-o ţară din vecinătate s-au făcut comisii de evaluare şi analiză a poliţiştilor şi în special a averilor acestora, iar acolo unde nu se putea justifica averea, aceştia au fost îndepărtaţi din sistem pierzând orice drept dobândit anterior. Ştiţi câţi au fost curăţaţi prin acest mod din sistemul corupt? mai mult de o treime. Deci, se poate!!! Într-una din ţările baltice, datorită corupţiei din sistem, într-o noapte s-a desfiinţat instituţia ca atare, iar de a doua zi a fost înfiinţată alta, cu alţi oameni angajaţi, dar în nici un caz cu vreun individ ce lucrase anterior în sistem. Aceştia nu au mai avut voie. Deci, se poate!!!

Dincolo de cele de mai sus, România şi Galaţiul nostru implicit este furnizorul numărul 1 de curve, trimise la produs, pe meleaguri străine. Sărăcia, lipsa de educaţie, corupţia, neimplicarea autorităţilor şi în mod deosebit al Bisericii (beneficiarul celor mai mari investiţii post-decembriste) au condus la acest dezastru social nemaîntâlnit în istorie.