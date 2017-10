Casian, jos banu’ pe livadă!

Începând din acest an, statul a pus impozit şi pe terenurile situate în intravilanul localităţilor, care aparţin Bisericii Ortodoxe Române.

Nu am făcut (încă) inventarul moşiilor Arhiepiscopiei „Dunării de Jos”, dar ştim că livada de pomi fructiferi de pe dealurile Smârdanului are 600 de hectare. Aceasta a fost reîntinerită de Prollcef SA Şendreni ceea ce le-a adus obştescul sfârşit fermierilor, căci episcopul locului a lăsat în plata Domnului plata investiţiei celor de la Prollcef. În numele lipsei Tatălui de atunci, iată că acum ÎPS Casian trebuie să plătească un impozit de aproximativ 27.000 de lei pe an, bani numai buni pentru comunitatea din Şendreni, care s-a obligat de zece ani să hrănească zilnic între 30 şi 50 de copii sărmani. Dimineaţa, la prânz şi gustarea pentru seara…

Desigur, nu ignorăm actele caritabile ale sindicaliştilor din BOR.