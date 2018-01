Cei zece mii care au fost trei

Şi s-au dus şi sărbătorile de Anul Nou, ca şi cum nu au fost, trecând la capitolul istorie, de care ne aducem aminte doar ca urmare a unor relatări deşănţate, mincinoase şi manipulatorii ce îi fac de ruşine pe autorii acestora. Ce ne-a frapat şi a constituit motivul articolului de faţă este repetabila ticăloşie în a ne crede proşti pe toţi şi în a-i pupa în cur pe organizatori (Primar, Consiliu Local, etc) lucru pe care îl condamnăm ca inacceptabil pentru calitatea unora ce se cred jurnalişti. Astfel, pe site-ul Ziare.com, la rubrica „ştiri locale”, sub sigla jurnalului „cel mai cel” din Galaţi şi a semnăturii unei ziarizde, s-a afirmat că la spectacolul de la Sala Sporturilor din noaptea de Revelion au fost prezenţi peste zece mii (!!!) de participanţi. Pe aceeaşi pagină de site, cei de la „Ştiri de Galaţi” au afirmat că au fost vreo cinci mii de participanţi. Acum noi, care ne străduim să nu ne scape nimic din ceea ce se mai întâmplă prin târg şi e semnificativ, am fost prezenţi în număr de trei. Anticipând gogomăniile şi pupincurismul unor colegi de breaslă, amatorismul şi înrolarea în solda guşterilor politici, noi, cei trei, ne-am sectorizat întreg platoul (chiar şi în împrejurimi) ne-am cocoţat pe ce am găsit mai înalt şi am făcut o numărătoare, cât de cât reală, cu marjă de eroare omenească de 10, hai 15 la sută, să spunem. Ghiciţi ce a ieşit din toată această curiozitate pentru obiectivitate a subsemnaţilor ?! Aşa, în jur de trei mii, maxim trei mii cinci sute de persoane. Restul e poveste cu cocoşu’ roşu, de adormit copchii, de prostit lumea. În folosul cui oare?