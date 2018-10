Colectăm minciuni electrice şi electronice. Gratis!

Periodic şi fantomatic, apar în presă anunţuri despre colectarea aparaturii defecte, uzate moral, ş.a.m.d.

Problema nu e aşa de simplă şi comercial-cinstită, cum pare. Nu la noi.

Dacă aţi remarcat, când cumpăraţi ceva ce consumă energie electrică, apare în preţul final, explicit, o taxă de colectare – care exact asta asta vizează, acoperirea costurilor de mediu necesare depozitării neutralizării reciclării respectivului aparat, la sfârşitul „vieţii” sale tehnologice.

Asociaţii ciudate şi firme de apartament se oferă să vă scape gratis de povara demodatelor consumatoare de energie.

De pildă, cu mare pompă, Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec, a anunţat, în nişte ziare locale, că „Tot ce aveţi de făcut este să adunaţi aparatele electrice stricate pe care nu le mai folosiţi şi să veniţi cu ele la unul dintre punctele de colectare provizorii ce vor fi disponibile astăzi, 13 octombrie, între orele 9,00 şi 18,00, pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor (la Păpădie), în faţa Sălii Sporturilor şi la Patinoar.

De asemenea, Serviciul Local de Colectare Galaţi asigură, în perioada 13-20 octombrie, preluarea gratuită a aparatelor electrice grele sau voluminoase, de la domiciliu, sediu de firmă sau instituţie! Tot ce trebuie să faceţi este să sunaţi gratuit la TelVerde 0800 444 800, număr disponibil zilnic între orele 9,00-17,00, şi să faceţi o programare.”

Şi, pentru ca oportunitatea să fie şi mai europeană, au plesnit-o de „Ziua Internaţională a Reciclării Deşeurilor Electrice”.

Sunt oameni care chiar au crezut, hurducăind trolerele grele, cu sârme şi table, pe dalele ştirbe ale oraşului.

Realitatea a fost diferită de textul anunţului.

Doamna Adriana M. relatează cum a decurs tentativa de colectare:

„O mare minciuna, aceasta actiune. Am fost sambata in doua din cele trei puncte de colectare (Sala Sporturilor si Casa de Cultura a Sindicatelor) si nu era nimeni. Am sunat la TelVerde 0800444800 si am primit un numar de telefon, al cuiva care raspunde de aceste puncte de colectare. La acel numar nu a raspuns nimeni. Am sunat din nou la TelVerde si am fost luata la rost ca de ce nu m-am programat pentru colectarea de la domiciliu. Am spus ca nu am aparate grele si voluminoase pentru a fi preluate de la domiciliu. Iar cand am cerut un alt numar de telefon am fost intrebata: „de unde ati aflat de aceasta campanie?”. I-am raspuns ca am primit un pliant in cutia postala si am citit despre acesta actiune si in presa online din Galati. La insistentele mele doamna de la TelVerde a spus ca se va documenta si ca ma va suna in cateva minute. Nu m-a sunat… Am fost iar duminica la punctul de colectare din fata Salii Sporturilor. Nu era nimeni. Concluzia mea este ca aceasta actiune este facuta doar pe hartie, sa dea bine in ochii unora. Asa cum se fac multe altele in ultimii ani…”

Cineva fură curent. Aşteptăm cu interes tragerea la sorţi a câştigătorilor va avea loc pe 20 octombrie, la ora 11,00, la Primăria Galaţi, poate vedem cifre, date concrete, cantităţi, valori, zile, diagrame.

Cică premiile oferite prin tragere la sorţi vor fi: un frigider, două aspiratoare bagless, trei cafetiere, două cuptoare cu microunde digitale, trei maşini de călcat şi trei mixere.