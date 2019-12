Cum au reuşit din nou Ungaria şi Bulgaria, acolo unde România a eşuat: construirea de spitale noi

Un deceniu şi jumătate va trece până când vom avea primul spital regional, promis de PSD în 2012.

Cele opt spitale regionale au intrat în folclor. În „Programul de Guvernare“ din 2012, fostul premier Victor Ponta a scris: „obiectivele de dezvoltare regională vor urmări ca la nivelul fiecărei regiuni să existe cel puţin un spital regional (cu medicină de înaltă performanţă)“.

Tema a fost reluată în „Programul de Guvernare“ gândit de Dragnea, în 2016: „Cele mai mari investiţii ale FSDI (Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii), în următorii patru ani, se vor realiza, în sănătate, prin construcţia unui spital republican şi a opt spitale regio­nale. Valoarea totală finanţată este estimată la 3,5 miliarde euro“.

În 7 ani, proiectele nu au înaintat, efectiv, niciun centimetru.

Guvernele PSD nu au nicio scuză pentru acest eşec de proporţii, pentru că bani există. Nu de la buget, ci de la Comisia Europeană. Fostul Comisar European Corina Creţu a confirmat, în iunie 2019, că este posibilă alocarea de bani în cadrul actualului exerciţiu bugetar (2014 – 2020) pentru construirea spitalelor regionale.

„Nu a fost şi nu este o problemă de bani, atunci când este vorba de construirea celor trei spitale regionale (pentru care s-au depus proiecte n.red.). Dacă luaţi rata de absorbţie în cadrul Programului Operaţional Regional, aceasta se află la ora actuală sub 25%. Deci, mai sunt 75% necheltuiţi“, a declarat Creţu.

Aşa cum arată Newsweek România, alte state europene au reuşit să construiască ori să modernizeze spitale, să cumpere echipamente medicale sau de IT cu fonduri europene.

Avem exemple în ţări precum Bulgaria, Ungaria, Letonia, Croaţia ori Polonia.

România are nevoie de bani europeni în sănătate, după ce, în 2017, ţara noastră a alocat 5,1% din PIB pentru sănătate, cel mai mic procent din Uniunea Europeană. Media înregistrată în UE este de 9,6%. România alocă pentru sănătate mai puţin decât Albania – 6,8%, ţară

nemembră UE.

În anul 2025, când va fi finalizat primul spital regional – la Iaşi – se vor fi împlinit 14 ani de când PSD l-a promis pentru prima oară.