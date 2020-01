Cum îşi întăreşte Dan Dobrea lanţul de C’House

Cine a crezut că o dată cu sfârşitul anului şi începutul unuia nou se va mai „înmuia” chestia aceasta cu bârfele prin târg s-a înşelat amarnic. Iată, în primele zile ale lui „douăzeci douăzeci”, am pornit-o la pas pentru documentare şi am reuşit în scurt timp să ne umplem tolba. Astfel, am aflat pe surse, pe la colţuri, pe şoptite, la cafea sau ceai că în piaţa cafenelelor se întâmplă permutări importante. Cred că vă aduceţi aminte când acum câţiva ani spuneam că C’House, deschisă la parterul hotelului Faleza e una din cele mai tari locaţii din Galaţi deţinută de arhicunoscutul Dobrea (cumătrul sau finul lui „tovarăşu’” de la pe-se-de) şi a lui Nicuşor, fost lucrător bancher pe la nu ştiu care bancă gălăţeană şi prieten cu edilul şef, care l-a şi angajat la Primărie. Oamenii aceştia, acum la sfârşitul anului au pus-o tare şi au făcut în aşa fel încât să se extindă şi la nivelul superior al stabilimentului unde au funcţionat barul şi cafeneaua SEVEN. Prin aranjamente şi jocuri de gleznă au făcut ca peste noapte, patroana afacerii să se trezească cu contractul de închiriere reziliat şi lăsată pe drumuri alături de salariaţi, cu investiţii realizate şi facturile toate achitate. Acum, prin dublarea spaţiului, C’House devine în accepţiunea cuvântului, THE BEST, cel mai cel, cea mai tare locaţie amplasată pe malul Dunării, cu vedere la aceasta şi munţii Măcinului. Da, dar staţi că lucrurile nu se opresc aici, iar dorinţa de cât mai mult, fără număr şi fără scrupule este şi mai mare, fără limite, fără morală, fără de lege, mai ales că astfel de locaţii se spune că sunt în general folosite pentru „spălare de bani”. Astfel, celebrul Dobrea s-a extins de vreun an sau chiar doi prin achiziţionarea cafenelei, sau barului, sau pub-ului din Parcul Eminescu ce a aparţinut fostului primar Marius Stan. Achiziţia în chirie s-a transmis de la fraţii Dima (Mugurel şi Cristi) care au în administrare averea imobiliară din Centru a comunităţii greceşti, de la noi din târg. Despre acest matrapazlâc dintre două entităţi cu caracter privat care pute de trebuie să te ţii de nas, vă promitem că vom deschide propria anchetă, pentru că sursele noastre spun că e şmen mare, cu parandărăt, cu spaţii lăsate de izbelişte în degradare, cu utilităţi făcute praf, cu schimbări de destinaţii fără nici un fel de aprobare de la Primărie, cu modificări neautorizate faţă de planul arhitectural iniţial şi tot aşa, până la aprobările de funcţionare de sedii, birouri, spaţii comerciale. Alo, Primăria, se aude?!? Instituţii ale statului?!?

Prin târg se şopteşte, se bârfeşte că Dobrea, pe acelaşi stil ca la malul Dunării, se vrea dedulcit şi la mai mult, că vrea terasă şi în partea Olimpicului, ba chiar extindere asupra cafenelei şi barului de la subsol de la Olimpic (actualmente Olimpos) care aparţine unui cetăţean grec sadea, căsătorit cu o româncă de-a noastră. Se spune, noi nu avem de unde şti adevărul, care sigur va ieşi cât de curând la iveală, că la presiunile lui Dobrea (care nu e chiar de capul lui) ALDE Mugurel Dima l-a somat pe grec să-şi ia bagajele şi să plece. Cică, omul nu ar vrut şi atunci în cel mai pur stil mafiot, a primit vizita a trei indivizi cât malul, bazaţi, tatuaţi, cefe late, agenţi de pază care l-au mărunţit un pic, înmuindu-i oasele şi ameninţându-l cu moartea. Noi ne-am dus să-l întrebăm, dar omul era aşa de şocat, de speriat şi înspăimântat, că nu a scos un sunet la întrebările noastre, ci doar îi curgeau lacrimile pe obraji.

Păi când stăpânii Galaţiului sunt hoţii, golanii şi interlopii, când averea imensă ţi-ai făcut-o prin rapt, călare pe Combinatul Siderurgic ca pe siloz şi când ai supt cu conducta, ce scrupule sau morală poţi să ai, mai ales că jefuirea nu s-a făcut cu firma de pază fără implicarea reprezentanţilor instituţiilor de forţă, a celor care trebuiau să vegheze, nu să fie părtaşi. Dar, dragilor, avem seiful plin cu de toate, adunate de-a lungul vremurilor, o să le vină rândul la publicare cât de curând.

Alo! ALDE e cu PSD-ul la Galaţi sau cu PNL-ul? Sau afacerile, şmenurile şi potlogăriile sunt transpartinice?