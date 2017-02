Cum, nu sunt locuri de parcare? Ia mai trageţi nişte dungi măi, hăăăi!

Gata, s-a pus de încă un experiment nefericit în oraşul uitat de lume şi de civilitate urbană Galaţi. Se rezervă locuri de parcare, pentru o taxa babană la Primăria PSD. Pentru numai 120 de lei pe an, fiecare familie are (teoretic) rezervat un loc de parcare. E un fel de vinderea pielii ursului din pădure, de vreme ce nu s-a lucrat mai întâi la facerea unui loc de parcare pentru fiecare apartament de la bloc. Gândirea este complicată, brambureala este ieftină, deci, hei-rup! Lumea se omoară să prindă un loc la coada cu dosare de loc de parcare, deci e cazul să se dea comunicat, să fie înghesuială, da’ cu programare, ce naiba! Atenţiune, pleşcari, vă vorbeşte Primăria! „Având în vedere avalanşa de cereri din partea cetăţenilor privind închirierea locurilor de parcare, venim cu următoarele precizări: Regulamentul privind închirierea locurilor de parcare a trecut cu aviz favorabil de plenul ultimei şedinţe a Consiliului Local cu două amendamente – a rămas valabil preţul de 120 de lei pe an şi extinderea perioadei de rezervare inclusiv pentru zilele de sâmbătă şi duminică; următorul pas va fi stabilirea zonelor de la nivelul municipiului Galaţi şi demararea acţiunii de partajare, marcare şi numerotare a locurilor de parcare aferente reşedinţelor; la nivelul Primăriei Municipiului Galaţi urmează să fie stabilită comisia, conform datelor înscrise în regulament, care se va ocupa de această procedură; primăria Municipiului Galaţi va anunţa în timp util care este momentul când va începe înregistrarea cererilor pentru fiecare zonă în parte”. Ionuţ Pucheanu, primarul Municipiului Galaţi: ”Cererea care va fi înregistrată va conţine inclusiv numărul locului de parcare solicitat, motiv pentru care îi rugăm pe cetăţeni să aştepte finalizarea marcajului în zona în care locuiesc. Aşadar, pe măsură ce vom face în teren partajarea şi numerotarea locurilor, vom transmite în timp util informaţia către cetăţeni, pentru a putea veni să depună cererile şi actele necesare închirierii.”