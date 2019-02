De ce draku iei, mă, şpagă, dacă ai leafă de 5000 de euro?!

Ne uităm şi noi la televizor, ca tot românul, mai citim şi colegii din presa scrisă, iar o ştire ne trezeste interesul în mod deosebit. Ştirea cu pricina e în legătură cu şpaga nesimţită şi perpetuă, ce se practică de către cadrele medicale din România. Că ai de unde sau nu, ea (şpaga) e cerută de peste nouăzeci la sută din cei care au depus jurământul lui HIPOCRATE, din cei care au menirea în a ajuta omul aflat în suferinţă fără nici un fel de condiţionare. Oamenii aceştia (or fi oameni?!?) din România, îmbrăcaţi în halate albe, au devenit adevărate hiene, fără mamă şi tată, fără nici un fel de conştiinţă şi morală creştină. Singura lor credinţă este BANUL, chiar dacă din punct de vedere profesional unii (şi nu puţini) sunt de excepţie, mulţi dintre semenii noştri sau chiar noi datorându-le viaţa şi pentru care suntem obligaţi să le mulţumim. Din păcate lăcomia şi dorinţa de TOT mai BINE în afara cadrului medical viciat şi neperformant din România în anii aceştia de libertate, tot mai multe cadre medicale au ales să plece în străinătate, dând cu tifla cetăţenilor acestei ţări. Pe lângă celebra şpagă, aceasta a devenit o a doua mare golănie, pentru că aceştia au devenit medici, asistente etc. pe banii poporului, ai STATULUI ROMÂN, că doar nu au urmat facultăţi particulare. România, prin plecarea acestora, prin hemoragia de cadre medicale fără număr, a exportat pe cheltuiala sa bunăstare pentru alţii, iar o prostie mai mare nici că s-a mai văzut. Adică, indivizii ăştia ar trebui să ne dea nouă banii înapoi, celor rupţi în cur, plătitorilor de taxe şi impozite, or dacă nu vor aşa ceva, să facă studiile pe banii lor ca în America. Dar să ne întoarcem la ŞPAGĂ, la cancerul acesta ce bântuie medicina românească, să spunem că nu mai are nicio motivaţie, nicio noimă, niciun rost şi că e greu să înţelegi fenomenul. La această oră în România se câştigă la fel de bine, ba chiar mai bine decât în oricare ţară din Uniunea Europeană. Păi, un medic poate câştiga lejer la stat peste 20.000 lei, la care dacă adunăm şi veniturile din privat, se mai adaugă încă pe atât sau măcar jumătate, iar dacă mai adăugăm şi şpaga, veniturile sunt ameţitoare în fiecare lună, mai ceva ca în visele unora. Acum, între şase şi zece mii de euro, vi se pare puţin?!? Ce ne-a intrigat cel mai tare privind la tv, unde doamna Ministru a Sănătăţii era încadrată de doi indivizi ca reprezentanţi ai acestor categorii profesionale – mari lideri sindicali- era atitudinea sfidătoare, de jemanfişism, de sictir pe care o afişau. Unul dintre ei, cu puţul gândirii îngustat, îi spunea doamnei ministru şi nouă, care priveam sideraţi, că nu e treaba sindicatelor că membrii acestora iau şpagă, că ei nu au nicio treabă, că alte instituţii ale statului ar trebui să se implice. Zău?! Mă, ipochimenule, măi creatură însămânţată artificial spre manipulare şi nesimţire, a nostră, a tuturor. Şi voi cu ce vă ocupaţi? Cu strângerea cotizaţiei? Că nici pe aceasta nu o strângeţi singuri, cu mitingurile?, cu revendicările? Cu ŞPAGA la voi ca reprezentanţi ai Sindicatelor dedusă sub formă de venituri personale din cotizaţie?! Ce ruşine, domnule prof. univ. dr. VIOREL ROTILĂ, cel de-a dreapta doamnei Ministru, cel cu barbă neagră, cel pentru care noi nu am ajuns să înţelegem asocierea, adică „ce are sula cu Prefectura?” adică tu, nu eşti cadru medical, eşti profesor la catedra de Filizofie, Istorie şi Sociologie a Universităţii Dunărea de Jos” şi cu toate acestea eşti Manager Sindical la Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România. Pe net am găsit, că de peste zece ani mai esti şi Director al Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, adică aşa, o făcătură menită să aducă în primul rând proiecte cu finanţare europeană, care să umple buzunarele în general celor cooptaţi în aplicarea acestora. Uite, ca să nu ne dai în judecată (dar dacă vrei , noi nu te putem opri, că oricum mai avem zeci de kilograme de informaţii pe acest subiect), vom încerca să reproducem bârfele colegilor din mediul academic (cele legate de averea personală încă nu ne interesează) care spun şi ne-au parvenit la ureche, că şi matale te încadrezi cam tot pe-acolo, precum cei pe care îi reprezinţi la nivelul „leilor” traduşi în euroi pentru o lună. Adică, de la Sindicate ai încasa 3500-4000 euroi, de la Universitate cam tot aşa, iar de la proiecte, Dumnezeu cu mila, cică defalcat de-a lungul anului chiar mai mult decât ce se spune mai sus.

Măi, oameni buni, păi cu aşa lideri de sindicat, cu aşa şmekeri cu „guler alb”, noii profitori ai vremurilor noastre, noi mai putem crede că se va schimba ceva în domeniul sanitar românesc? NICIODATĂ!!! Aloo! reprezentanţii noştri din Parlament, instituţii care veghează şi controlează, cum draku’ vom scăpa de astfel de hidre, că nu se mai poate.