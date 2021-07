De la Cîţu, citire

Preţul bunurilor de larg consum, ale serviciilor, alimentelor, combustibililor, au zburat cu parapanta. Şi, cu toate astea, Cîţu ne abureşte cum că, ca nişte români verzi (la creier), trebuie musai să ştim că puterea de cumpărare a crescut. În 2020, PIB-ul României a scăzut cu 4%, dar noi trebuie să credem, dar să nu cercetăm, că de fapt acesta a crescut. Şi asta pentru că aşa ne spune dom prim Cîţu. Şomajul a scăzut, ne spune acelaşi premier. Faţă de martie 2020, astăzi ar fi mai mulţi angajaţi. În fapt, sunt mai multe contracte de muncă înregistrate, dar numărul angajaţilor nu a crescut. A crescut numărul celor cu două sau mai multe slujbe, part-time, pe salariul minim pe economie, şi asta pentru a putea supravieţui, cumva.

În vara anului 2020, când datele deveneau apocaliptice, Ministerul Muncii a încetat să mai publice informaţiile despre contractele de muncă suspendate şi despre cele încetate, dar şomajul scăzuse miraculos faţă de luna februarie a aceluiaşi an. S-au închis mii de firme, după care tot de ordinul miilor şi-au redus activitatea, dar Florin Vasile Cîţu ne spune că avem mai puţini şomeri. Iar proştii trebuie să-l creadă.

Ne deranja pe timpul Urecheatului când un activist ne minţea de la ochi, iar noi trebuia să-l credem. Un astfel de individ a răsărit şi din rădăcina liberalilor. Acesta rosteşte, sentenţios, propriul adevăr, pe care noi suntem obligaţi să-l credem.

Pinguinii domnului Cîţu

Minunile (minciunile) domnului Cîţu sunt ascuţite şi taie precum bisturiul, iar cohortele de pinguini cu penajul galben, obligaţi (dresaţi) să bată din aripioare, cu speranţa că-şi vor primi obleţii promişi. Cât despre presupusele foci, li s-a promis protecţie maximă împotriva rechinilor din justiţie. Florin Cîţu a învăţat teribil de repede lecţia împroşcării cu minciuni, cu care acoperă zi de zi cam toate domeniile. N-o să vezi la el chestii concrete (vreun tabel, vreun grafic, o serie de date etc.). Doar afirmaţii. Ferme dar mincinoase. La cât de mult minte Cîţu, n-ar fi exclus să aflăm într-o zi că în intimitate ascultă doar manele şi că tricourile cu Metallica ascund vreun tatuaj cu Vali Vijelie. Ar mai fi un lucru care exprimă o curiozitate imensă: înainte de a apărea „pluguşorul” cu vaccinurile, protecţia maximă era masca, evitarea aglomeraţiilor, spălatul pe mâini, dinţi, picioare etc. Acum nu se mai aminteşte nimic de toate acestea. Nu-i interesant?