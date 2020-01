Deputatul Mărgărit a mai halit un teren!

Am tot amânat de mai bine de un an tratarea acestui subiect care îl are ca protagonist pe meseriaşul în imobiliare, deputatul pesede Marius – Mitică Mărgărit, cel care îşi falimentează firmele pe bandă rulantă.

Aşa cum e şi cazul ultimei, VINGAFAN SRL cu falimentul cerut de către DGFP Constamţa, firma fiind la categoria „Contribuabili ¬Mari”. Aici e şi un dosar penal la afacerea lui Mitică, dar avocata–lichidator Daniela Bontea se tot laudă de vreo nouă luni că-l va scoate curat din penal pe Mitică de Parlament. Dar, să revin la subiect. Cică administratorul Comrimet SA Galaţi, Sorin Panaite, este contabil de meserie. Din această cauză are şi o firmă pe strada Movilei şi ţine şi contabilitatea firmelor lui Mitică Mărgărit.

Acum ceva timp acesta i-a vândut deputatului acţiunile pe care le deţinea la Prodprest SA, fost IJPIPS, cu sediul în zonă centrală, pe strada Mihail Kogălniceanu nr.16. Firma nu este interesantă decât din punct de vedere imobiliar, căci la ce zestre are se pot frige cîteva blocuri de să se scufunde Galaţiul. Sau nu, dacă le face tot în asociere cu Ideal Windows al lui Ionuţ – Silviu Bahnaru…

Căci din datele de la ORC, rezultă că Prodprest SA Galaţi a avut în 2018 o cifră de afaceri de 42.670 de lei şi un profit net de 33.890 (deh, închiriere spaţii), cu zero salariaţi. Datoriile sunt cifrate la 179.659 de lei, iar capitalul social este de 691.160 lei.

Deci este clar de ce i-au plăcut lui Mărgărit acţiunile contabilului firmelor sale, Sorin Panaite. Mai ales că au costat mai nimic.

Vom reveni.