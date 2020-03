DESPRE P.N.L., numai de bine!

Oricât ar părea de bizar, aflarea în treabă la români – vorba filozofului P. Ţuţea, e o meserie. Că te afli în treabă, nu, mai degrabă nu, trebuie să-ţi convingi fanii (proştii?) că pe umerii tăi stau mari şi strivitoare responsabilităţi.

Că fiinţa ta, benevol sacrificată, depinde de bunul mers al umanităţii. În acest fel te poţi ocupa nestingherit de organizarea nimicului. Care în realitate, în interiorul său îmbracă liber – con­simţit aspecte grave: egoism, indife­renţă, fără milă, mizerabilitate, dispus să treacă pe lângă suferinţele omeneşti fără să clipească; o fiară vremelnic travestită. Altfel că, sărind peste gardul idealismului, să venim la realitatea existenţă, care arată mai bolnavă decât sistemul de sănătate autohton însuşi. Deci, după ce PSD – ului i-au dat vreme îndelungată la temelie atâta timp cât a fost în poziţia de forţă, până ce a trebuit să-şi pună implanturi, arătând desluşit că Liviu Dragnea se inspirase până la inserţie din operele înaintosului său rus tov. Iosif V. Stalin, iar Viorica Vasilica, căzută din lună în fruntea guvernului se căznea de zor să îndrepte sau să îmbunătăţească greşelile flagrante ale gramaticii limbii române, cu cea engleză, ne-a rugat, pentru că era femeie, mamă şi PSD–istă să mai aşteptăm trei luni (sic), iată că a venit vremea şi marelui P.N.L. şi ar fi corect să nu-l băgăm în seamă şi pe el? Să-i zicem: anumiţi indivizi, avizaţi, zicem noi, consideră că atât Iohanis cât şi Orban, în afară de faptul că sunt totuşi verişori de al treilea cu limba română, la politică merg nară la nară cu madam fost premier, Dăncilă. Cabinetul, încropit la repezeală (pe genunchi) de către mister Ludovic, şi aprobat în mare viteză de către prezident, se observă de la distanţă, chiar şi de nevăzători calificaţi, că are în componenţă câţiva indivizi puşi acolo fie la anumite indicaţii care nu trebuiau comentate, sau puşi simplu ca să completeze schema. Să exemplificăm şi noi, tot la repezeală:

– Domnul chirurg eminent Costache, care este conorăşeanul preşedintelui Klaus Werner Iohanis, şi care derutează prin folosirea sincopată a discursului, şi, care, de fapt nu ştie nimeni care sete meseria lui de bază, adică, chirurg, ministru, academician francez, angajat la stat, salariat la particular?! Când vor­beşte Loţi Orban despre el aproape că îţi dau lacrimile.

– Ce să mai spunem despre focşă­neanul Ion Ştefan, care nici în ruptul capului nu poate explica de ce bojdeuca domniei sale se întinde pe jumătate de hectar, când el a vrut să iasă, inspirându-se de la o mănăstire din zonă, doar o chilie cu etaj, acolo.

– Madam Anisie. Educaţie şi Cercetare? Fugi bre! Pentru moment s-ar părea că ea are nevoie de amândouă. Şi, n-ar fi rău dacă i s-ar da un G.P.S. în dotare. Asta, aşa, pentru orice eventualitate.

Deocamdată, atât. Vom reveni cu detalii şi caracteristici fruste a întregului cabinet.

Şi ACUM CÂTEVA CHESTII care la grea încercare puterea de înţelegere a românilor.

– De ce miniştrii de sufletul lui Orban, după ce au preluat funcţiile, nu au mai ieşit cu dezinvoltură pe sticlă să explice cu subiect şi predicat tot ce a lăsat PSD–ul în neregulă. Şi, sigur, aveau ce povesti. Şi, bineînţeles, şi măsurile pe care le-au luat din punct de vedere legal. Hai domnilor, curaj!

– Faptul că în Galaţiul nostru drag o mare parte a membrilor PNL, unii care fac parte chiar din sistemul de organizare a partidului sunt angajaţi în cadrul unor societăţi aflate în subordinea Consiliului Local, şi care sunt predominat PSD–iste, bat din palme şi zâmbesc cu toată gura la propunerile conducerii îmbrăcată în straie roşii.

– Dar despre faptul că în localitatea Valea Mărului jud. Galaţi, a fost desemnată pentru alegerile locale care sunt pe aproape, o doamnă (Maranda, pre prenumele ei) salariată străveche a primăriei, şi cu sânge ultra PSD–ist în vene. Nominalizarea a fost făcută, de, şi în numele organizaţiei PNL Valea Mărului.

Ei, ce spuneţi, domnilor-tovarăşi pe­nelişti, aţi bătut sau nu palma cu PSD-ul?