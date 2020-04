Din categoria „Orice om îi este frică”

Unicul lucru cu adevărat trist pe lume este mediocritatea – A.B.

• Am discutat într-una din zile cu un angajat al ISU (se aude, dom Arafat?) şi, sub protecţia anonimatului, mi-a destăinuit următoarele:

După cum se ştie, alături de ecadrele medicale, medici, brancardieri, şi tot restul personalului angajat în spitale, şi noi putem spune fără a greşi că suntem tot în linia întâi, dar despre asta nu aminteşte nimeni nimic. Şi, dac-ar fi numai asta. Dar şi noi ducem o luptă crâncenă cu dotările de echipament care să ne protejeze. Vă pot spune că, cu chiu – cu vai, ni s-au dat câte cinci săpunuri tip „Cheia”, cum era pe vremuri, două sticluţe cu spirt medicinial, un combinezon şi-o mască de zugrav, de intrau viruşi zburdând prin ea. Cizme ne-a cerut să aducem de acasă. Asta până cândeu şi colegii meine vom infecta. Iar şefii noşri, bineînţeles, se vor spăla pe mâini lejer. Au dumnealor cu ce.

• Avem oameni sau n-avem?

După cum se-aude cu timpanul liber, vreo 231 de români şi bulgari au plecat în Austria, pentru a fi angajaţi la spitale, aceştia având pregătire în acest domeniu. În acest timp, România are un deficit de 40.000 de cadre medicale.

Cum e dom Băsescu? Vă mai amintiţi când, între două tării, exprimaţi cu lejeritate referitor la personalul medical „cui nu-i convine, să plece” Era vorba de medici, asistente, infirmiere, brancardieri, etc. Iată că acum plătim cu pierderi de vieţi omeneşti.

În altă ordine de idei, aş întreba pe aceşti meseriaşi cu acul şi seringa: în Austria viruşii sunt mai educaţi, de nu vă este frică, dragi concetăţeni?

Colac peste pupăză, Germania anunţă că pentru lunile aprilie şi mai are nevoie de câte 40.000 de oameni, pentru lucrări agricole. Cam câţi români credeţi că vor lua drumul pribegiei? Agricultura noastră semisocialistă duce o lipsă crâncenă de braţe de muncă. Dar nu-i Germania!

• La Galaţi, o asistentă medicală care lucrează la Spitalul de Boli Infecţioase era gata-gata să fie linşată de vecinii din bloc, cu care, mai cu mult timp în urmă, se împrumuta în modul cel mai amical de sare şi borş proaspăt. I s-a aruncat cu clor pe uşă, a fost dată afară din magazinul de unde femeia intenţiona să cumpere produse alimentare, etc. Reacţia ipochimenilor, de-a dreptul virulentă, ar fi pus pe gânduri, dar, mai ales, ar fi contrariat la maxim, până şi pe sălbaticii din triburile amazoniene sau pe băsştinaşii din jungla australiană.

În situaţia dată, aş avea de pus o întrebare. Retorică, bienînţeles. Cine i-a primit într-un oraş civilizat (educat, mai puţin) pe aceşti ipochimeni, pe care nici urangutanii din junglă nu i-ar fi acceptat?!

Nu voi pune această întrebare edillilor noştri dragi. Prietenii ştiu de ce, după cum şi eu intuiesc răspunsul. Păi de, în vară sau mai în toamnă, în funcţie de cumătrul Virusache, va fi nevoie de voturi. Iar astea nu contează de unde vin…

• Domnul preşedinte al României, Klaus Iohannis, se lamenta pe sticlele televizoarelor, şi insista la maxim privitor la sărbătorile pascale şi la românaşii din diaspora, care, credea domnia sa (şi nu numai), vor da năvală de paşte la mielul, ouăle şi cozonacul strămoşesc, aducând în compensare cantităţi uriaşe de viruşi cu coroană, şi tot ce mai găsesc ei pe acolo. Personal, nu sunt de acord cu această prognosticare, şi voi explica şi de ce:

În primul rând, toţi acei românaşi, mai blonzi sau mai bruneţi, care au împânzit Europa şi care au munci la negru sau s-au ocupat cu ciordeala, când posibilităţile de a-şi rezolva problemele altfel au fost limitate la maxim, imediat au făcut cale-ntoarsă în Românica lor dragă. Ceilalţi, care reprezintă de fapt majoritatea, au un rost bine definit în ţările care-i găzduiesc. Ca să vină pentru o zi-două acasă ar trebui să plece cu cel puţin 20 de zile mai devrme. Asta ţinând cont de faptul că transportul, aerian, pe cale ferată sau rutier, a fost suspendat. Ca să înconjori prin Grecia, Bulgaria, Iugoslavia sau cine mai ştie pe unde, iar când, în sfârşit ajunşi la graniţa cu România, să intri 14 zile în carantină, pentru ca apoi să reuşeşti să stai o zi-două cu rudele, chiar că nu se merită. Şi de aceea eu sunt cel puţin sceptic privind pronosticurile „celor avizaţi”, cu acel val imens de infectări cu coronoavirus în preajma sărbătorilor pascale.