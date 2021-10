Nu cu mult timp în urmă, pe când Ştefan – Sergiu Bordea îşi schimbase freza pe pagina lui de pe Facebook, astfel încât să semene cât mai mult cu un Ludovic de un leu, se făcea că avusese o poluţie nocturnă fix în miezul zilei, ne-drept pentru care s-a apucat de împărţit „bumboane” fondante umplute cu cremă Mocca, prin birourile vastului sediu al ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi (DGRFP), structură răscrăcărată peste judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea şi Galaţi. Motivul ? Păi cică Ludovic Orban, tizul întru freză al lui Fănică, pe atunci doar un „biet” director general adjunct al ANAF – DGRFP Galaţi, pe COLECTARE taxe şi impozite de la flauşaţii de IMM-işti, urma să câştige secularul război pentru şefia penele, care a durat şase luni de zile. Deci, cu poluţia ad labam, Fănică era ca şi numit director general al acestei megastructuri regionale. Pe „fostul”, din punctul de vedere al frezei lui de vrâncean, adică actualul director general al ANAF – DGRFP Galaţi, Cătălin PICUŞ, îl băga în mă-sa, adică în Brăila de unde face zilnic naveta, iar pe Silviu Pripoae, directorul adjunct pe inspecţie fiscală din cadrul megastructurii, urma să-l trimită la draku, cam pe unde se agaţă în cui harta FOSTEI Românii.

Buuuun, deci după ce a dat el cu diabet de căpătat prin toate birourile instituţiei, „din cauză că urma să fie vârât şăf suprem” şi-a luat bine-meritata pauză de două ore, ca bugetofag, în care face politica penele. La draku, i-a dat cu virgulă! Orban Ludovic a pierdut alegerile, dar nu şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, din cauză că nu are onoare, cum cu aceeaşi onoare o clamase!

Şi, fiindcă toata organizaţia penelistică din Vrancea Focşaniului ministrului „Grindă”, devenit neam prost prin alianţă cu Fănică – via nevastă-sa -, a mizat pe Sică Mandolină, a venit şi calea de consecinţă: Fănică a redevenit şăf de chitanţier la Vama internă din munţii Vrâncioaei, loc din care poate visa ca dintr-o staţiune de odihnă şi tratament că nu va mai avea poluţii nocturne în miezul zilei, dar sigur va împărţi bomboane fondante la toata regionala de sud-est a finanţelor publice, atâta timp cât sunt umplute cu cremă Mocca.

Sigur, mai are el un vis erotic cu nişte producatori de vinuri SH din regiunea mocănească, un fel de jurişti, care au dat ca sigur câştigul a o sută de mii de euro pe care îi vrea de la Ciorici (Gelu, nu Eugen), pretinşi prin Tribunalul Galaţi, acum prin Curtea de Apel Galaţi, ca înălbitor al feţelor lui care au împrumutat chipul stăpânului. Sigur, această frază nu trebuia să o mai scriu.