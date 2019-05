A.S.F-ul, sau mai pe înţelesul tuturor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, este o instituţie înfiinţată în anul 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată şi care îşi exercită atribuţiile prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). Una din atribuţii este aceea de a veghea la respectarea unor reglementări în ce priveşte piaţa de capital.

Urmărind activitatea acestei instituţii în ce priveşte piaţa de capital, am constatat că mulţi gălăţeni au fost sancţionaţi cu amenzi în ultimii ani, şi asta pentru abuzuri în piaţa de capital. Din păcate A.N.A.F-ul, din informaţiile pe care le deţinem, nu prea s-a învrednicit în a încasa aceste amenzi de la persoanele fizice sancţionate de A.S.F. Iată o înşiruire de persoane sancţionate de A.S.F. pentru abuzuri săvârşite pe piaţa de capital şi valoarea amenzilor: Ala Procopenco – 917.000 lei, Constantinescu George – 409.000 lei, Simion Cati Constanda – 351.000 lei, Grigoraş Cosmin – 101.001 lei, Stan Maricel-Ionel – 503.000 lei, Andronache Gelu – 101.000 lei, Postelnicu Teofil – 201.000 lei, Lungu Florin Daniel – 150.000 lei, Branea Viorel – 51.000 lei, Brînză Mihai – 20.000 lei, Lupu Lina Florentina – 7.000 lei, Ţîru Luminiţa – 61.000 lei, Mitu Ionel – 11.500 lei, Chirilă Gheorghe – 26.000 lei, şi lista poate continua. Mirarea pare a fi mare, la prima vedere, ţinând cont de furia cu care ne-a bombardat prin octombrie 2018 A.N.A.F. căsuţele poştale cu plicuri, de crezusem că sunt felicitări de Crăciun venite în avans. Nu au fost felicitări, ci somaţii de plată pentru diverse sume. Din ce s-a vorbit prin târg, mulţi au primit asfel de plicuri pentru sume derizorii datorate şi au cam fost executaţi rapid, cu mult sânge rece. Din cele auzite, multe, foarte multe persoane ce datorau sume mari şi foarte mari (de unele am mai scris, sumele aveau multe zerouri), nu prea au fost deranjate. Totuşi, sunt şi banii noştri domnilor de la A.N.A.F. Din ei se fac multe: spitale, grădiniţe, şosele (mai puţine în ultima perioadă), etc.

Aşa că… vom reveni şi vă ţinem la curent.