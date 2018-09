Electrica schelălăie şi fură

Aţi găsit, în cutia poştală, factura recentă de la Electrica Furnizare, nu-i aşa? Paraziţii sunt înghesuiţi cu-adevărat, altfel nu ar încerca, la limita disperării, să sugereze că distribuitorii concurenţi sunt nişte escroci, animaţi – cică – de dorinţa de-a vă înşela, de-a vă fura.

Iată ce text au produs, pe un flyer aferent facturii:

„In orice zi, ai putea fi abordat de „agenţi de vânzări” de electricitate şi gaze naturale, care să-ţi propună să schimbi contractul de furnizare sau să-ţi prezinte diverse oferte. […] Ofertele lor pot conţine costuri ascunse, agenţii îţi pot prezenta date incorecte, îţi pot face promisiuni false. […] Fii vigilent! Rămâi alături de Electrica Furnizare.”

În realitate, chiar Electrica este autorul unei hoţii sistematice, la scară naţională.

De cel puţin opt ani fură consumatorii captivi, prin tarife umflate. Există, printre dumneavoastră, cititorii, cineva care şi-a primit banii furaţi, înapoi de la Electrica?

O investigaţie a Consiliului Concurenţei a descoperit că mai multe companii din energie s-au înţeles între ele, cauzând prejudicii consumatorilor, declara, în primavara lui 2017, preşedintele Consiliului, Bogdan Chiriţoiu.

„Mai multe companii au fost păgubite. Au participat şi oameni din interiorul Electrica, deci într-un fel s-au furat singuri. Am sancţionat şi compania Electrica, întrucât au fost păgubiţi clienţii ei. Tarifele acestea umflate s-au dus către clienţi. Am sancţionat compania şi, în premieră, vrem ca împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie să recuperăm prejudiciul creat clienţilor acestor companii, care au fost păgubite şi care au transferat această pagubă către clienţii lor”, afirma Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, este greu de stabilit prejudiciul adus consumatorilor de energie, întrucât este vorba de licitaţii care s-au întins pe o perioadă de mai mulţi ani: „Vorbim de ani buni în care preţurile au fost exagerate. Aici rolul-cheie îl va avea ANRE, pentru că este menirea lor să calculeze preţul corect. Îi vom sprijini cu datele pe care le-am obţinut în cursul investigaţiei”, declara preşedintele Consiliului Concurenţei.

Hop şi Havrileţ

Niculae Havrileţ, consilier al ministrului Energiei şi fost preşedinte al ANRE, susţinea că, în urma investigaţiei Consiliului Concurenţei pe această piaţă, consumatorii ar trebui să simtă o scădere a tarifelor de distribuţie.

Firoscosul Havrileţ dă sfaturi, că nu-l costă (deşi ar trebui). Cât a supt din funcţia bine plătită, de preşedinte ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) a avut orbul găinilor.

Măsura concretă găsită de Consiliul Concurenţei a fost sancţionarea cu 73 de milioane de lei a şase companii, printre care şi Electrica, pentru încheierea a două înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa comercializării contoarelor şi echipamentelor conexe pentru măsurarea energiei electrice.

Opt ani de hoţie

Românii au plătit facturi umflate la curentul electric în ultimii opt ani de zile, iar banii plătiţi în plus sunt aproape imposibil de recuperat. Iar acest lucru este recunoscut chiar de preşedintele Consiliului Concurenţei, instituţia care a dezvăluit practicile incorecte ale distribuitorilor de energie. Românii înşelaţi pot da în judecată compania, dar procesul se poate întinde şi pe ani întregi. Autorităţile iau în calcul şi interzicerea scumpirilor pentru o perioadă.

Două soluţii propune Consiliul Concurenţei, după opt ani în care am plătit facturi prea mari la energie: să nu se mai aprobe creşteri sau să fie scăderi ale tarifului de distribuţie, ca să recupereze acest prejudiciu. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, românii îşi vor recupera greu banii. În instanţă.

Rămâne de stabilit cât a plătit în plus fiecare român, după ce furnizorii ar fi folosit banii din facturi umflate ca să-şi modernizeze reţelele la suprapreţ.

Prosteală pe faţă

Să tragem linie:

1) 73 de milioane amendă nu se se-ntorc în buzunarele consumatorilor, ci se topesc în bugetul de stat, de unde se pot converti, fără valuri, în diverse beneficii pentru funcţionărimea care n-a văzut, n-a auzit nimic în cei opt ani de tâlhărie naţională. Cu ce ne încălzeşte asta?

2) Tarifele „să nu mai crească” – asta e recomandarea. Adică să nu fure şi mai sălbatic, decât o fac deja.