Famiglia Palade călăreşte „Delfinul” cu SANO-VITA

După ce am auzit bârfele din târg, ni s-a pus pata din nou pe mai vechea noastră clientă, în persoana lui madam Palade şi a clanului de famiglie pe care îl patronează şi l-a transformat în grup organizat… de afaceri. Pentru cine nu ştie şi nu cunoaşte, originea madamei se spune că e din Măstăcani, fostă pupilă a regretatului Primar Nicolae, directoare ani şi ani de zile a Direcţiei Sociale din Primăria Galaţi. Fiind o clientă fidelă, nu numai a gazetei noastre, ci şi a altor publicaţii de-a lungul timpului, vom căuta să nu mai aducem în atenţia cititorilor noştri anumite aspecte, despre care credem că au rămas în memoria colectivă cum ar fi: modalitatea de achiziţie a terenului pe care s-a construit baza de fizioterapie, cum s-au dobândit fondurile pentru construirea bazei Delfinul şi multe altele, toate, bineînţeles, la limita legii, sau chiar la încălcarea legislaţiei în vigoare, toate, cu semne mari de întrebare, posibil cu trafic de influenţă, abuz de funcţie etc. Oricum, toate sunt de domeniul trecutului, faptele sunt prescrise (în mod normal ar trebui ca prescrierea să nu aibă termen limită), în fapt şi adevăr nicio instituţie a statului nu a vrut, nu a avut voie, nu a fost interesată să ancheteze „ce şi cum”, aşa că încet, încet s-a aşternut praful şi uitarea pe toate. Între timp, noi găozarii, noi cei cu a patra putere în Stat, nu am stat cu mâinile în sân şi am tot observat ce se mai întâmplă prin Republicuţa noastră. Am mai întrebat în stânga şi-n dreapta, ba am folosit „sursele”, ba am mai ciulit urechile pe la bârfa din birouri, cafenele, de la colţul blocului şi iată că lucrurile pot fi conturate în aşa fel încât putem să concluzionăm că „năravul din fire n-are lecuire”. Cică pe tot parcursul funcţionării stabilimentului construit în bună parte cu bani mulţi de la UE, acesta a devenit o adevărată fabrică de bani, afacere, nu glumă! Printr-o exploatare de tip sclavagist, s-au perindat la muncă salariaţi puhoi, într-o formulă „fără număr”, exploataţi la sânge pe calapodul unui capitalism deşănţat, cu încălcarea normelor elementare şi a drepturilor acestora, totul în numele profitului, a foamei fără limită a „famigliei”. O lună, două, trei sau puţin mai mult, după care plecau ei sau erau daţi afară, alţii la rând, în aceleaşi condiţii, cu salarii minime, cu ore peste program şi cu un sistem video de urmărire, în sensul exploatării eficiente, spun unii din cei care „au trecut” pe acolo. Când a început să meargă bine afacerea, ce s-au gândit minţile luminate şi inventive (sor-sa şi cumnat-su), că de ce nu ar dezvolta-o prin construcţia unui bazin de înot de dimensiuni olimpice, pus în exploatare pe aceleaşi terenuri din zona „Delfin”. Şmecheria a ţinut un an de zile, cât au fost controalele post implementare proiect, după care, anul acesta ar fi al treilea de când bijuteria de agrement recreativ şi sportiv a fost închisă de către proprietari, se înţelege, clanul Palade punând-o în aşteptare pentru vremuri mai bune, tarife mai mari şi, cine ştie, ce alţi gărgăuni din capul lor.

Altă vrăjeală: „Centru de afaceri pentru IMM-uri”

Ce uimeşte, ca şi într-un caz mai vechi, e cum ăştia de la OIR, de la unitatea de management a proiectelor europene, nu controlează, nu văd şmenul, nu văd deturnarea şi nerespectarea utilizării corecte a banilor alocaţi. Cum ne aducem aminte, în acelaşi stil de fentare şi păcălire a celor cu banii de la UE, abonaţii aceştia permanenţi la ei, şi-au bătut joc şi au deturnat tot în folos propriu o altă investiţie, o afacere premeditat mincinoasă, în care totul le-a ieşit ca la carte, şi uite că au trecut 10 ani, şi gata, le-a rămas o avere în patrimoniu, a cărei destinaţie au dreptul să o schimbe acum, respectiv să facă din clădirea respectivă ce vor muşchii lor. În fapt, o escrocherie ordinară, deoarece au accesat fonduri europene pentru a construi chipurile, un „Centru de afaceri pentru IMM-uri”, pe un teren proprietate personală a famigliei, în afara oraşului. În tot acest timp alde DNA, DIICOT, DLAF şi alţii au avut albeaţă pe ochi şi nu au văzut golănia, că în centrul cu pricina nu au loc nici un fel de afaceri pentru IMM-uri, că este rapt, şmen la drumul mare. Acum, se bârfeşte prin târg, că în stilul caracteristic, tot pentru deturnare, şmecherie, îmbârligare se pune de o nouă inginerie, în care întreaga activitate de la „Delfinul” e transferată pe altă firmă care aparţine aceluiaşi clan Palade de la Măstăcani. Aceasta cică se numeşte SANO-VITA. Oare de ce? E întrebarea care frământă pe toată lumea bârfitoare şi întrebătoare. Oare ce se urmăreşte? Ce vrea să se ascundă? Care e jocul de glezne? Unii spun că ar fi lăsarea în insolvenţă sau faliment a firmei cu datorii, cu taxe şi impozite neplătite, alţii că….

Numai că noi nu avem instrumente de investigare aşa de profunde pentru a şti adevărul, drept urmare invităm instituţiile abilitate să se implice, să ancheteze tot ceea ce am semnalat noi mai sus, să ne spună adevărul, iar noi ne angajăm să-l punem la dispoziţie onor cititorilor. Oferim în mod legal drept la replică pentru toate bârfele, zvonurile şi ecourile culese din târg, pentru unele concluzii formulate, pentru care ne asumăm cele relatate.