Fiscul gălăţean, scenete ca-n Caragiale

La Galaţi, treaba nu-i a bună. Zic unii. Cică unii finanţiştii gălăţeni ar împărţi contribuabilii în două categorii extreme: ăi barosani, cu dări pe măsură la stat, răi platnici, protejaţi deseori de fisc şi …amărăştenii, mereu buni de plată şi executaţi la sânge.

De unde veni ideea? De jos, de la cetăţeni de rând, oameni necăjiţi, cu pensii ce abia le ajung pentru plata întreţinerii, curent, medicamente şi ce o mai rămâne pentru mâncare, cei fără un venit care trăiesc din mila domnului. Din păcate deseori fiscul este călare pe ei pentru sume modice, de ordinul a 100-200 lei, dar care sume pentru respectivii sunt o povară uriaşă şi uneori acţionează pentru sume ridicole de ordinul a doi, trei lei.

Ne-a fost aduse la cunoştinţă câteva cazuri strigătoare la cer.

De ce strigătoare şi de ce până la cer? Simplu! Păi cum se poate ca să mergi tu fisc până în pânzele albe ani buni ce însumează 9-10ani pentru vreo 200 lei, dar în schimb când e vorba de vreo 200.000 lei te faci că plouă tot vreo zece ani.

S-o luăm cu necăjitul care ne-a adus la cunoştinţă păsul său şi tracasarea la care este supus. A făcut băietanul nostru, copil fără minte acum vreo 12 ani o belea ce la adus prin sălile Palatului de justiţie. S-a băgat băietul nostru cu câţiva smecheraşi mai bătrâori întrun furtişag de fier vechi de vreo 4tone, echivalent cam a 2400 lei. Tinerelul a primit primit o pedeapsă cu închisoare de 1 an şi jumătate cu suspendare. Totodată a fost obligat la plata a 200lei cheltuieli judiciare către stat.Toate acestea s-au petrecut în 2006. Surpriza cea mare este că fiscul după vreo zeci anişori se înverşunează să încasaze suma de 200lei şi îl pistonează din toate poziţiile.Mai mult i se aduce la cunoştinţă să comunice ce orătănii are prin ograda lui taică-său, eventual pentru a le sechestra şi valorifica. Necaz mare pe bietul om.

Un alt caz ne relateză un pensionar privitor la o amendă care îi vine la plată de la fisc pentru încasare tot în 2016. Amenda respectivă susţin cei de la fisc că ar fi din 2007!.

Bine, bine zice omul. Am de plată, o plătesc, persoana în cauză fiind de altfel o persoană cu pensie cât de cât îndestulătoare. Omul nu îşi mai amintea de unde o fi amenda dar nici n-a mai apucat să ceară o relaţie în acest sens că s-a trezit cu banii luaţi din pensie în doi timpi şi trei mişcări. Perseverenţa şi promtitudinea celor de la fiscul gălăţean ireproşabilă în aceste două cazuri.

Problema este că fiscul nu acţionează cu aceeaşi măsură în toate cazurile şi mai ales în situaţii când este vorba de sume de zeci şi sute ori mai mari.

Despre ce urmeză să spunem a mai spus, dar se pare că am vorbit în van. Mai ţineţi minte cazul lui nea Manole cu amenda aia de vreo 180.000 lei datorată de Fricom SA Galaţi din acelaşi an fatidic 2007?

Nea Manole a trecut pe la redacţie şi ne-a spus că treaba cu amenda respectivă a rămas ca-n târg. Adică fiscul n-a încasat-o nici acum şi omul continuă să fie prejudiciat în continuare. Din câte ne-a relatat omul, fiscul nici măcar nu le-ar fi adus vreodată la cunoştinţă celor de la Fricom că au de plată suma respectivă. Curat murdar care vasăzică.

Domnului Manole îi promitem că ne vom interesa în ce priveşte cazul său cu amenda Fricomului şi vom informa cititorii cu această situaţie de-a dreptul strigătoare la cer.