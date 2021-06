Fotbalul – „Oţelul” – Primăria şi gălăţenii

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu scriem, dar până la urmă am hotărât că e cazul să ne urnim, pentru că în media aceasta a noastră anemică, subiectul aproape că nu a existat sau a fost tratat cu superficialitate.

Iată, noi venim şi spunem sus şi tare, răspicat că la noi în bătătură, în Republicuţa Galaţi, sportul e în mare suferinţă, în general, nu doar fotbalul care e subiectul articolului de faţă. Când vorbim în general, ne referim la Direcţia Judeţeană de Sport, care arde gazul de pomană şi de ani şi ani de zile nu are rezultate care să nu justifice schimbarea incompetenţei şi incompetenţilor aciuaţi sub fusta sa, la care se adaugă lipsa totală de interes a autorităţilor. Acolo, câţiva firfirei de bani alocaţi de Consiliul Local unor cluburi sau asociaţii este apă de ploaie, la care sponsorii sunt o „rara avis”, în condiţiile în care nu beneficiază de nicio facilitate fiscală din partea statului. Încercăm un sentiment de jenă, de mare ruşine şi frustrare la modul în care cu decenii în urmă sportul de performanţă era la mare cinste în Galaţi, iar cel de masă, cel ce viza populaţia, era plin de competiţii, de atragere la mişcare, a tinerilor în special, pentru a avea un popor sănătos, conform dictonului „minte sănătoasă, în corp sănătos”. Acum dacă te uiţi la copiii şi nepoţii noştri, nu poţi să constaţi decât faptul că majoritatea sunt amorfi, legume, prea slabi (filiformi) sau prea graşi (obezi), ceea ce denotă pe deplin politica la nivel central sau local a unor imbecili ce nu se uită până peste gard, în Ungaria, unde Orban al lor alocă sume uriaşe sportului, totul cu folos pentru naţia ungară. Dar, hai să ne întoarcem la oile noastre, la loazele din Consiliul Local, la Primarul „care este” (care nu practică nici un sport, poate doar acela de dat din fund) şi care au făcut dovada încă o dată a incompetenţei în domeniul FOTBAL- fenomen social, sportul care catalizează pasiunile a zeci şi zeci de mii de gălăţeni, disciplina sportivă cea mai îndrăgită pe mapamond şi bineînţeles şi aici în târgul nostru.

Uite, s-a făcut dovada clară a NEPUTINŢEI, a NEIMPLICĂRII, a PROSTIEI, a NEPRICEPERII, a SERIOZITĂŢII, acum când echipa de fotbal finanţată de Primăria Galaţi nu a promovat în liga superioară (a doua) şi a mâncat bătaie de la brăileni. Ce ruşine, auziţi? Brăila a promovat, iar Galaţiul a rămas la coada vacii, tot în liga a treia. Dar ce spunem noi? durere cruntă pe tot gălăţeanul, umilinţă, frustrare, înjurături cu carul din partea miilor de gălăţeni, aduse ca afront tuturor celor care au fost plătiţi, celor care au răspuns din Primăria lui Pucheanu pentru un astfel de rezultat de neacceptat. Oameni buni, Brăila a bătut Galaţiul, sigur unii dintre deontologii puterii actuale vor spune că exagerăm, că nu e mare scofală, că e vorba de sport, că nu are relevanţă, că sunt lucruri mult mai importante. Iar noi o să spunem că ăştia, oricare ar fi, sunt nişte tâmpiţi, că nu înţeleg nimic de peste treizeci de ani, că au o atitudine jemanfişistă, de miştocăreală şi minimalizare a importanţei faptelor, drept urmare toate neîmplinirile pe plan economic, social şi iată şi sportiv.

Da, măi ăştia, alde consilieri locali, alde pulime conducătoare din Primărie, ne-a bătut Brăila, ne doare, dacă ne-ar fi bătut doar la fotbal, treacă-meargă, dar ne bat de ani de zile de ne merg fulgii la managementul oraşului, la dezvoltare economică, la investiţii, la creare de noi locuri de muncă, la creşterea bunăstării populaţiei, până şi la construcţia de noi locuinţe. Adevărul e că ne-au luat-o brăilenii înainte, sunt mai harnici, mai deştepţi, mai cu iniţiativă, mai cu dragoste de oraş, mai dăruiţi în ceea ce fac, luptându-se cu orice chip să-şi păstreze identitatea ca pe o icoană a fiinţei lor. La noi toţi veneticii ajunşi la putere, au sufocat oraşul dor cu interesul personal.

Uite, pentru cititorii noştri, cât şi pentru cei cu cârcoteala, cu mârâiala, care contestă ce am spus, o să vă dăm câteva exemple: Podul de peste Dunăre, cea mai mare investiţie post-decembristă din România şi rolul indiscutabil al lui Tudose într-un context favorabil, cu toate consecinţele care derivă după darea în folosinţă, cum ar fi crearea Parcului Industrial, licitaţiile demarate pentru atribuirea de terenuri necesare investiţiilor conexe: staţiile de carburanţi, parcări autovehicule, spălătorii auto, moteluri, service-auto (după cum tot ţipă mediul privat gălăţean că ar trebui să se întâmple şi la noi), investiţiile Yazaki, ce trebuiau să se facă la Galaţi, dar datorită dezinteresului lui Bacalbaşa au ajuns să se facă tot la Brăila, cu peste 4000 de salariaţi şi cu o prevedere actuală de dezvoltare de vreo 50 mil. de euro, ceea ce înseamnă încă vreo 3000 de salariaţi, Fabrica de corpuri de iluminat realizată de chinezi, cu sute de salariaţi, mall-uri cu mii de salariaţi, unităţi distincte, cu profil neexistent la Galaţi, precum JUMBO, DECATHLON, reabilitarea centrului istoric, complexe sportive şi de agrement – reprezentanţe auto, duble ca număr faţă de Galaţi şi tot aşa.

Alo! se aude?!? De ce la ei se poate şi la noi NU? Oamenii sfinţesc locul, acesta este adevărul. Uitaţi-vă la Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean şi veţi înţelege pe deplin afirmaţia cu „oamenii sfinţesc locul”.