Fraţii de peste Prut, ţinta predilectă a Poliţiei şi DIICOT-ului?

Aşa s-ar părea la prima vedere, după ce lecturăm presa locală, din ce auzim pe la televizor etc. Auzim tot mai des, dacă nu chiar de 2-3 ori pe săptămână, despre mii de ţigarete ascunse prin bagaje, canistre cu benzină prin maşini, infractorii fiind persoane de vârstă medie, chiar tineri, majoritatea cetăţeni moldoveni. De multe ori ne cam iau minţile cifrele raportate, zeci de mii de ţigarete, sute de mii, dar dacă împărţim la 200, cifră ce reprezintă ţigaretele dintr-un carton de ţigări, raportarea nu mai este, ca cifră, chiar aşa mare, deci spectacolul mediatic este prea mare. Nimeni nu este contra activităţii de combatere a criminalităţii vizând traficul de acest gen, dar pare un spectacol cam prea mare pentru acest gen de infracţionalitate. Se poate face ordine în acest domeniu mai pe tăcute, cum s-ar zice. Ne dorim să auzim mai mult de uriaşa criminalitate economică, de marii evazionişti, de sumele uriaşe cu care este păgubit statul de către „gulerele albe”. Când criminalitatea economică a atins cote alarmante în această ţară, când chiar oraşul nostru s-a confruntat şi se confruntă cu existenţa unor mari grupuri infracţionale care au făcut prăpăd în judeţ şi nu numai şi de care nu auzim nimic, atunci despre ce vorbim? Când au mai apărut ştiri importante despre acest gen de criminalitate? Le dorim numai bine acestor domni din organele amintite, să-şi facă datoria cum cred mai bine, dar când or să iasă la o conferinţă de presă, să dea un comunicat în care să ne zică ce prejudicii au constatat la marii infractori economici depistaţi, cine sunt, ce au păţit, dacă s-a reuşit vreo recuperare de sume etc şi iarăşi etc? În cazul acestora secretomania pare a fi extremă. Aşteptăm ceva realizări ale DIICOT-ului în acest sens. Şi ar mai fi ceva: capturile uriaşe de ţigarete despre care se tot vorbeşte, unde ajung şi ce se întâmplă cu ele? Când oamenii legii sustrag TIR-uri de ţigări din capturile existente la poliţie, ce mai rămâne de spus? Referirea vizează pe vameşii din Galaţi. S-a mai auzit sau se va mai auzi ceva, ce complicităţi au fost şi aşa mai departe, care e filiera existentă pentru valorificarea ţigaretelor? Peştele de la cap se împute! Acarul Păun plăteşte!