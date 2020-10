Hahui e pe făraş, Zeus pică la pensie pe locul lui!

În sfârşit, re-Primarul Ionuţ-Florin Pucheanu şi aparatul politic din spatele lui au hotărât să spargă gaşca de „producători” instaurată în Poliţia Locală sub cei patru ani de directorat ai lui Petrică Hahui, dezvăluirile din Impact-est pe acest subiect fiind mereu confirmate de către corpul de control al Primarului.

Aşadar, apropierea până la lipire ca marca de scrisoare a lui Marius-Zeus Dobrea de către primar, a copt un nou fruct în famiglia lui Zeus: ea rămâne sub pupila preşedintelui CJG, Costel Fotea, care o menţine ca manager al ultrabugetatului Spital Judeţean de Urgenţă, el adaugă pensiei de un 90.000 de lei pe an şi o leafă de director de peste 100.000 de lei pe an, ca să nu mai cârtească lumea că aduce doar din salariu mai puţini bani în casă decât soaţă-sa.

Vom urmări cu atenţie schimbările din funcţii a celor care nu au legătură cu ele, dar şi un eventul raport ZERO al derapajelor de la norme şi de la legalitate. Se aude, Naşul SRL, sau Don Zeus?! Aşa poate reuşim să ne frecventăm profesional, chestiune pe care o aştept de ceva vreme.