La puşcărie şi directorii o duc rău

Este greu în sistemul penitenciar românesc doar pentru deţinuţii slabi de muşchi, de ţâţână, de bani şi de … protecţie. La ultimul inventar din 15.03.2021, în România se aflau 27.232 de persoane private de libertate, dintre care, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi, se aflau 468 de persoane.

Sigur că gardienii-supraveghetori au viaţa cea mai grea, căci, la interior lucrând, respiră acelaşi aer şi „văd” acelaşi cer ca şi deţinuţii. În schimb, cei din conducere, care mai dau câte o cizmă pe betonul aleilor exterioare, se cheamă că au, totuşi, „libertatea apei într-o ţeavă”.

Pe site-ul Penitenciarului din Galaţi am găsit şi declaraţiile de avere ale celor din conducere, nu şi pe ale gardienilor. În schimb, am remarcat că începând cu anul fiscal 2019, aceştia nu mai sunt obligaţi să-şi treacă veniturile, căsuţa respectivă din document fiind înnegrită. Nu înţeleg de ce, căci şi medicii din conducerea spitalelor militare au grade militare şi cu toate astea sunt obligaţi să depună declaraţii de avere şi de interese la vedere.

Buuun, directorul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Galaţi, Mitică Andrei, raportează în 2019, pentru 2018, un venit anual net de fix 84.000 de lei. Adjunctul său, Cornel Rău, doar 79.310 lei. Ambii înnegresc salariul anual obţinut în 2019, pe declaraţia din 2020. Mai mult, directorul Andrei, barează toate rubricile din cele trei pagini ale documentului, ca şi cum nu ar avea absolut nimic: nici măcar datorii!

O surpriză apare în dreptul directorului adjunct, numărul doi, cel cu integrarea socială. Adică Jenie-Gianina Crăciun, care are o leafă anuală netă, peste cei doi: fix 90.000 de lei. Şi tot cu fix, dar doar cu 50.000 de lei, îi dă şi purtătorului de cuvânt, Simona Cozma.

Acum, G. Crăciun este directorul Penitenciarului pentru Minori Tichileşti.

Tăcere de puşcărie despre normă de hrană, de uniformă, de periculozitate, stres, risc, confidenţialitate, de parcă transparenţa ar fi fost băgată la bulău în cazul salariaţilor publici din sistemul penitenciar românesc! Fie ei şi cu grade militare asimilate poliţiştilor naţionali.