La Tineriadă, să strigăm altă întrebare, că răspunsurile le ştim deja/nu le dă nimeni!

La Galaţi: Vă dăm suta înapoi, numai să scăpăm de voi! La Tecuci: Ne-a sărit muştarul!

“Altă întrebare? Protestăm în continuare”, “Altă întrebare? Marş la închisoare!”

România mea, de ALDE noi te-om salva!”, “Dezvoltare, nu pomeni electorale!”

„Rămâi la bar, nu viceprimar! Adetin Picu-Demisia!” Iată doar câteva mostre din izbucnirile de orgoliu rănit ale unor tineri care au o ţară şi nu prea ştiu ce să facă cu ea (la vreme de vot). Tinerii ştiu însă să se exprime, sub presiunea grosolăniei PSD, de a promite miere în campanie şi de a da fiere şi puşcăriaşi poporului credul şi uituc. Iată cel mai bun subiect pentru viaţa de seară de tip alba-neagra din Piaţa Palatului Administrativ din Galaţi, din ultimele zece zile (apropos, Durbacă l-a reabilitat pe expertul în alba neagra Marian Popa Tupeu, specializat pe spargerea şi compromiterea civismului de stradă). Băgăm la alba-neagra nişte mostre de Impact istoric.

„30 de lei de cîine, 200.000 de lei de javră”, „Puie Me Se De”,”Vrem program de guvernare, nu penali cu condamnare”, „Dragnea, România e datoare să te bage la răcoare”, ”Mai sunt 8 zile: statul în casă = favorizarea infractorului”, ”You make Romania corrupt again”, ”Viaţa e complexă la puşcărie, tovarăşe Dragnea”, ”Drag ne-ai fi în puşcărie”. “La închisoare, nu la guvernare!”, “Afară, afară, cu mafia din ţară!”, “PSD, ciuma rosie!”, “Jos labele de pe justiţie!”, “Luptăm, luptăm, luptăm şi cîştigăm!”, “Uniţi salvăm toată România!”, “Să vă fie frică, ţara se ridică!”, “Ieşiţi din casă, dacă vă pasă!”, “Liberte, Egalite, Muie PSD!”, “Fuck you Dragnea!”, “Toate partidele, aceeaşi mizerie!”, ”Picu Roman, rămîi la bar, nu viceprimar!”, ”Nicolae Bacalbaşa – bestie impotentă!”. Concluzia? ”Vrem program de guvernare nu penali la Guvernare!”, ” Vrem Parlament tricameral: Camera Deputaţilor, Senat şi Jilava”.