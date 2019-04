MAI VREI UN MANDAT, DOMNULE PRIMAR?

PARC UCIS/ În repetate rânduri am făcut cunoscut, în primul rând edililor oraşului şi în acelaşi timp locuitorilor (cu funcţia de electorat), acestui municipiu, despre situaţia cu iz pronunţat pestiferic, cu aspectul vetust, perimat, în care ni se înfăţişează această zonă verde: este vorba de parcul TINERETULUI, (i se mai zice SELGROS) de la ieşirea din oraş spre Brăila. Bineînţeles că nu s-a luat nici o măsură pentru remedierea problemelor respective, parcul arată jalnic, nici oamenii şi nici măcar câinii maidanezi nu mai sunt tentaţi să-l viziteze.

Totuşi, mai vreţi un mandat, domnule Primar?

PIAŢĂ ILEGALĂ/ Şi ca să vedeţi vă domnul primar Pucheanu şi supuşii săi, îşi văd de campania electorală, şi nu dau doi bani pe problemele gălăţenilor, reiterăm faptul că nu este pentru prima oară când semnalăm starea de inactivitate progresivă a unei instituţii din subordinea primăriei, plătită gras din birourile prăpădiţilor care au nenorocul să trăiască în această urbe: este vorba după cum cred că aţi ghicit, de Poliţia Locală. Dau doar două exemple edificatoare.

În zona pieţei din Micro 19, pe brâul acela din beton, de pe Aleea Comerţului, fiinţează o piaţă paralelă şi ilegală în toată regula. Un fel de minitalcioc, asezonat cu tot felul de zarzavaturi, băuturi alcoolice şi multe altele. Este convenabil pentru că acolo nimeni nu plăteşte nimic nimănui. Oare?! Chiar aşa să fie?! Ar mai fi un lucru deloc lipsit de importanţă: Cârciumile din zona pieţei. Este omeneşte ca după ce umpli vezica cu lichid, la un moment dat să îl şi elimini. Şi ghici unde se petrece acest fenomen? Nu contează că pe acolo este un trafic nonstop, bărbaţi, femei, copii…

Până şi maidanezii se dau mai la dos!

BIŞNIŢĂ/ În Piaţa „Calea Basarabiei”, în zona sectorului destinat moldovenilor de peste Prut, sunt amestecaţi la greu şi moldoveni „de-ai noştri”, unii cu oarece tentă mai arămie, care fac bişniţă cu produse cumpărate la prima oră de la basarabeni, comercializându-le la suprapreţ. Poliţia locală vine zilnic prin piaţa respectivă. Ei şi?!

Totuşi mai vreţi un mandat, domnule Primar?

PLAJE/ Galaţiul, oraş situat între apele Dunării, Siretului, Prutului, Lacul Brateş şi alte bălţi şi băltiţe, spre o ruşine mondială, nu are o plajă, cât de cât acceptabilă.

Să fie vorba de interesul comun al proprietarilor de piscine, SP-auri şi al şefilor de la primărie?

Nu-i exclus.

Vrăjeala cu tot felul de contracte cu diferite firme şi-a pierdut efectul, ca şi tunelul de sub Dunăre a lui Marius Stan. S-apropie campania electorală. Cu ce mai încercaţi să mai prostiţi oamenii?

Oraşul este mizerabil, trotuarele şi multe benzi de circulaţie sunt pline cu maşini în staţionare, eliberarea abonamentelor la transportul în comun se lasă la fel de greu de ca şi salariaţii Transurb de la chioşcurile din staţii, care dispun de o educaţie civică zero. Păi, doar sunt membri de partid, ce naiba!

Totuşi, mai doriţi un mandat, domnule Primar Ionuţ Pucheanu?!