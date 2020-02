„Mediul” e cel mai tare în Republicuţa noastră

Săptămâna trecută, gălăgiosul ministru al Mediului a făcut o vizită în oraşul nostru, care chipurile, alături cu altele din ţară, în frunte cu Bucureştiul, ar fi mari poluatori ce ameninţă existenţa umană. Acum noi credem că „e mult zgomot pentru nimic”, întrucât după dezindustrializarea post-decembristă a Republicuţei noastre, mai ales prin demolarea majoritară a SIDEX, cu tot cu Uzina Cocsochimică, respirăm un aer mult mai curat, la care nici nu visam până în ’89. Dar asta e, dă bine pe fundal cu imaginea ta ca ministru umbrită de singurul furnal rămas în picioare, care văzută pe TV, impresionează populimea privitoare ce asociază imaginea cu ceea ce e în prezent.

Dar ce spunem noi? La noi în bătătură, de Mediu se ocupă trei mari instituţii, ce se calcă pe picioare în a controla, în a amenda, în a face ceva extrem de greoi spre deloc, în a tăia frunze la câini. Tot aici se înscrie şi grija faţă de gândacul auriu, libelula albastră, broasca mătăsoasă sau păsărica albă-n cioc şi tot aşa, de fug toţi potenţialii investitori în a face ceva, de teama zilelor şi lunilor fără sfârşit în a se aproba sau nu cererea lor. Dar să recapitulăm, deci, la noi în Republicuţă avem o agenţie de Mediu cu sediu important şi salariaţi destui, la care se adaugă şi Garda de Mediu, cu pistoale la brâu, sediu în buricul oraşului sau gardişti mulţi. Peste ăştia, călare pe silozul din care sug cu conducta de ani buni, avem şi Poliţia Locală care are departament care chiar aşa se numeşte: MEDIU. La aşa ţară, la aşa nebuni, ce să mai spunem guvernanţilor şi parlamentarilor noştri, care gândesc şi aprobă astfel de anomalii, de birocraţie, de instituţii ce se bat pur şi simplu pe acelaşi segment sau domeniu de activitate, cu personal cumulat de sute, mii de indivizi, majoritatea mâncători de rahat pe la partidele de la putere şi care taie frunze la câini, îndestulându-se din bugetele publice. Nu au mamă, nu au tată, nu dau samă la nimeni, aroganţi, bazaţi, le pute orice, ameninţători în permanenţă, Dumnezei pe moşia ţării, nesimţiţi.

Auziţi, fraţilor, dragi cititori, cică de mai bine de şase luni, la cererea proprietarului de a demola ce a mai rămas din Mehid, având toate aprobările mai puţin cea de la Mediu, nu se poate apuca omul de treabă. Indolenţă, jemanfişism, sfidarea autorităţilor locale neputincioase în faţa celor de la Mediu. Cine să-i dea jos sau să-i pună la treabă?! când corupţia, cumetria, protecţia politică este transpartinică. Alo! PNL-ul de la putere, aveţi, măi, coaie să vă atingeţi de un fir de păr al lui „madame” care e cumnata seniorului pnl, patron de hoteluri în buricul târgului?!? Noi spunem că nu, că nici pe-se-de-ul nu a reuşit, nu a vrut, nu a văzut, or acum, în noua conjunctură, nici vorbă.

Da, dar acum câteva zile am aflat cum stau lucrurile în realitate, la vârf, între PNL şi PSD, când e vorba de oameni, posturi, schimbări, cine şi cum. Păi lucrurile se petrec cam aşa: individa (ul) conducător numit prin cumetrie în funcţie, face parte dintr-o gaşcă cu protecţie clară de la (să spunem psd) Florin Pâslaru, Pucheanu sau Popa şi are garantată funcţia pe perioada cât ăştia stau la putere. Dacă se schimbă calimera, boşii din psd trec la negociere cu cei din pnl şi stabilesc (chiar în scris) să nu schimbe pe x sau y, iar când roata se întoarce şi vin ei iar la putere, la cererea pnl-iştilor nu se vor atinge nici ei de cei care ocupă posturile x, y sau z. Tare, nu? Uite-aşa sunt unii de neclintit, iar de aici atitudinea de sictir, de bazaţi, de mişto şi îngâmfare către toţi şi tot ce-i înconjoară.

În fapt, profitorii unui melanj cu miros de latrină emanat de politruci îmbuibaţi şi netrebnici ce nu ne mai părăsesc o dată şi care din păcate îi otrăvesc şi dedulcesc la astfel de practici şi pe cei tineri care îi urmează. Ce credeţi că dacă vin ăştia mai tineri ce au învăţat toate metehnele şi relele la umbra boşilor din politicul local, ne va fi mai bine? Nici vorbă!