Monologul Aspirinei, personajul interpretat de Mirela Oprişor, din serialul Las Fierbinţi, a devenit rapid viral pe internet. Personajul a făcut o radiografie dură a societăţii în care trăim, iar momentul a fost urmărit de 2,6 milioane de români.

Pe reţelele de socializare, în mai puţin de 24 de ore, clipul video a strâns aproape două milioane de vizualizări şi peste 60.000 de distribuiri.

În episodul serialului Las Fierbinţi, difuzat joi, 26 aprilie, Aspirina a avut un discurs cu ecou puternic. Constrânsă de primar să-şi vândă terenurile unde un om politic vrea să construiască o fabrică de cauciucuri, ea a reacţionat revoltată.

„Ăsta e secolul nesimţirii, nu al vitezei! Mă, vouă nu vă e ruşine? Cât o mai ţineţi aşa? Noi am fost generaţia de sacrificiu, am copilărit fără jucării şi fără lumină, ca liliecii, şi am mâncat parizer doar duminica pentru a plăti datoria externă a ţării. Cu copilăria noastră s-a plătit datoria externă a ţării, să fie clar! Poate pe tine te-a crescut maică-ta cu pandişpan, dar pe mine nu. Şi după ce am plătit datoria externă a ţării, a venit Revoluţia şi am făcut o datorie şi mai mare ca aia veche pentru că n-aveam de niciunele şi ne lua mereu iarna pe nepregătite.”

Aspirina nu s-a lăsat intimidată şi a făcut şi o radiografie dură a societăţii în care trăim.

„După ce ne-am mai revenit şi noi, ăştia care am scăpat cu zile, a venit şi criza mondială. Şi iar ne-a prins cu pantalonii în vine: datorii la bănci, salarii mici, nenorocire! Acum ce criză mai e? Înţeleg că nu s-a schimbat nimic în ţara asta până n-au murit elefanţii ăia, highlanderii care şi pe vremea aia, şi acum, s-au descurcat. N-au murit toţi, dar nici bine nu le mai e. Acum văd că aţi apărut alţii, modele mai noi, jigodii full option. Fără mamă, fără tată, ca tine, Vasile! Ba, voi sunteţi mai răi ca ăia, pentru că ăia măcar se fereau. Şi dacă cu ăia n-am putut face nimic pentru că eram prea mici, cu voi ne luptăm, mă! Vă strângem de gât, unu câte unu, vă alergăm cu furcile şi cu topoarele, ca la 1907.”