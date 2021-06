Patru panouri uriaşe instalate pe gardul de la intrarea în curtea clădirii Direcţiei Judeţene de Statistică de pe strada Domnească nr.80, aduc la cunoştinţă trecătorilor de pe strada respectivă că acolo se află un şantier în lucru, că vor fi apartamente şi birouri de vânzare(clik aici). Curiozitatea ne-a împins să citim mai de aproape cine este beneficiarul respectivei construcţii de mare amploare ce se ridică în locaţia respectivă. Aşa am aflat că beneficiarul acestor două impresionante construcţii este o firmă din Bucureşti, VSU Vertigo Imobiliare SRL situată în Aleea Pârva nr. 6, Sector 6 Bucureşti. Cum denumirea firmei beneficiare ne părea cunoscut, am aflat cine este în spatele acestei firme bucureştene. Surpriza a fost aceea că în patron este un gălăţean de-al nostru, tânărul afacerist Ştefan Constantin, acesta deţine 90% din părţile sociale a respectivei, adminstrator al firmei figurând Ştefan Maria-Dorina, mama acestuia. Ce am mai aflat despe beneficiarul construcţiei este faptul că între timp, firma şi-a schimbat denumirea în

LOUW ESTATE SRL Bucureşti, o denumire mai bengoasă, iar Ştefan Constantin a devenit asociat unic. Problema este că sediul Statisticii, cam ia faţa impresionantele clădiri construite în spate, aşa că, zic unii, soarta sediului sus-amintit pare să fie sumbră. Au mai fost cazuri nefericite când, subit, clădirea avea mari probleme structurale şi a trebuit a fi demolate, pentru siguranţa populaţiei. Când se va face recepţia acestor clădiri vom vedea, momentam am văzut că autorizaţia de pe panou prevedea teremen de finalizare 31.10.2017.

Vă ţinem la curent.