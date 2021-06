Naşul Dobrea şi finu-su Pucheanu şi-au pus lanţ de cârciumi la gât

Prin târg se bârfeşte la greu despre ultima ispravă a Primarului „care este” şi a naşului de cununie, celebrul cârciumar Dan Dobrea, iluzionist şi farseur în pe-se-de-ul amărâţilor de votanţi gălăţeni.

Acum, noi am tot relatat în numerele trecute despre combinaţiile şi mânăriile lui Dobrea, ajunse la urechile noastre, din folclorul oral al populimii gălăţene. Cică, individul acesta, mare maestru în inaugurarea şi deţinerea de cârciumi, că atât poate omul, şi-a mai adăugat un stabiliment în buricul târgului, inaugurat cu fast, aşa cum îi stă bine proprietarului (rilor) cu obraz subţire de politician rasat al „ciumei roşii”, în fapt şi în traducere nelicenţioasă, de „noua burghezie proletară”.

Reamintim, aşa, spre ştiinţă, că prima locaţie deschisă a fost cafeneaua „C’House” de la parterul hotelului Faleza, un spaţiu cu modificări obţinute numai la comandă politică, extins mai acum un an, doi, prin preluarea abuzivă (dată afară o întreprinzătoare) de la etajul aceluiaşi hotel unde se afla cafeneaua SEVEN. Aşa că afacerea s-a dublat în beneficiul indivizilor care roiesc şi bagă banii din jurul bossului cârciumar, identificaţi din zvonurile care circulă în Republicuţă, în persoana Primarului „care este” (hinul de cununie), cât şi a unui director făcut peste noapte în Primărie, poreclit „DON NICU”, fost lucrător într-o bancă gălăţeană. A doua sau a treia locaţie capturată şi transformată în cârciumă cu terasă este în Parcul Eminescu şi str. Domnească (cea a fostului Primar Stan) într-un stabiliment al comunităţii elene, administrat de familia Dima, Mugurel şi Cristi. Se spune prin târg, şi la noi a ajuns sub formă de zvonuri, că închirierea şi darea spre folosinţă s-a făcut prin negociere, ca o favoare a concesiilor şi datorită alianţei dintre pe-se-de şi ALDE, că doar Cristian Dima era Preşedinte al reformaţilor liberali, iar interesele şi ciolanul erau imense în Primăria gălăţeană.

Acum, dacă o să adunăm cârciumile o să ne crucim şi o să ne scuipăm în sân, pentru că, iată, noua inaugurare a mai adăugat o „perlă” la coroana afacerilor celor trei politruci, înfrăţiţi prin rudenie, dar mai ales prin BANI. Ce trebuie remarcat este faptul că pe cei trei nu-i dezarmează nimeni şi nimic, nici domeniul HO-RE-CA în care activează şi s-a aflat în mare suferinţă până mai alaltăieri, cu închideri de activitate şi oameni trimişi în şomaj. Cică, la noul stabiliment amplasat vis-a-vis de Potcoava de Aur, investiţiile sunt remarcabile, adică s-au băgat bani căcălău, iar gurile rele spun că de unde, că tot domeniul a fost făcut praf şi ceilalţi actori din Galaţi sunt leşinaţi. Bârfitorii spun că banii ar avea miros de Primărie, licitaţii, lucrări, bani purcoi cu parandărăt. Draku’ ştie!?! Dar aşa se cleveteşte prin birouri, pe la colţuri, prin parcuri, prin taxi-uri. Unii se întreabă cum au ajuns să facă afacerea pe locul unor garaje ce au fost demolate (intenţionat pentru cârciumă) şi pe o casă renovată, transformată, cosmetizată, extinsă, ceea ce înseamnă câteva sute de locuri pentru muşterii, în interior, cât şi în exterior. Tot aşa, se spune de către cunoscători, că locaţia cu pricina nu ar fi avut nicio şansă să intre pe mâna altcuiva şi să obţină aprobările necesare de funcţionare în vecii vecilor. Ce mai încoace şi încolo, totul e minunat şi frumos, dar pute şi iar pute a şmenuială, învârteală, acoperire politică şi interes de grup… organizat.

Uite, ne aducem aminte acum, deoarece am realizat mai înainte un fel de remember, că Primarul „care este” împreună cu naşul Dobrea au luat-o în bot la prima experienţă în domeniul cârciumilor de lux, crezând că vor cuceri Bucureştiul, amenajând o cârciumă în buricul Capitalei, pe lângă hotelul HILTON (asta când Primarul era director la ECOSAL) unde ăştia cu bârfa din târg spun că s-au cheltuit sute şi sute de mii de euro (de unde oare?!). Numai că Bucureştiul nu e Galaţi, aşa că după un an, afacerea s-a prăbuşit, oamenii au luat-o în mână şi au rămas cu coada între picioare, pentru totdeauna, în Galaţi.

Dar ce spunem noi?!? Tot reverberaţiile din oraşul nostru cenuşiu şi demolat de treizeci de ani de aceeaşi gaşcă, spun că şi altă cârciumă nu ar fi străină de influenţa sau ingerinţele necesare şi care e de renume şi tot la parter, şi tot pe malul Dunării şi la care, la fel ca şi la celelalte nu au voie: Direcţia Sanitar Veterinară, Fiscul, Protecţia Consumatorilor, Poliţia Locală şi toţi aceştia cu controlul. Draku’ să-i pieptene, că pe noi ne-au zăpăcit bârfele acestea, care dacă numai într-un procent mic sunt adevărate, este grav şi opinia publică trebuie să ştie. Nu putem încheia fără a spune că, dacă eminenţele acestea cenuşii călare pe funcţii sunt aşa de deştepte precum partidul, de ce nu s-au apucat să facă o afacere de producţie, de IT, pentru a obţine valoare adăugată mare?!? De ce s-au băgat acolo unde se pot spăla bani?! Întrebăm, că nu suntem toţi proşti.