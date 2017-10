Nesimţire la vârf

Oraşul se duce pe apa sâmbetei. Edilii se duc pe Dunăre, în voiaj de plezir, la Budapesta. Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, împreună cu administratorul public Marius Humelnicu, plus o parte din funcţionarii Primăriei Galaţi care ar trebui să se ocupe de fonduri europene, au găsit pretextul să se plimbe pe banii gălăţenilor – la cel de-al şaselea forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (EUSDR).

Galaţiul este aproape zero la atragerea de fonduri europene. Oraşul se descompune în mizerie şi sărăcie, în întuneric, gropi, câini vagabonzi.

Aşa că meritau şi oficialităţile un city-break de relaxare şi documentare, nu? Se duc, probabil, să afle cum pot atrage fondurile alea europene, pentru un eventual studiu de fezabilitate. Ar putea fezabilita, de exemplu, cea mai performantă fabrică de împachetat fumul cocseriilor rase din Combinat.

Inutilitatea asta insolentă are loc între 15 – 19 octombrie, sub ipocritul patronaj al Comisiei Europene şi e botezat „O regiune a Dunării sigură, conectată şi prosperă”.

Să citiţi, pe reţelele de socializare, cum descriu Faleza Dunării vizitatorii oraşului ăsta, cu un amestec perpetuu de uimire, tristeţe si dezgust. Cum menţionează vegetaţia arsă, scuarurile neîngrijite, coşurile de gunoi distruse, aşa-zisele „toalete ecologice” pe lângă care nu poţi să treci, de duhoare.

Nu e nicio bucurie că pleacă gaşca, pe buzunarele destrămate ale gălăţenilor. Dar ar fi o neaşteptată bucurie să nu se mai întoarcă.