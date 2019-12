Nu au învăţat nimic (III)

Vă mai aduceţi aminte din numerele trecute ale gazetei de predicţiile noastre cu privire la rezultatele alegerilor europarlamentare, dar şi prezidenţiale, cu trimitere în primul rând la cauzele prin care cei din pe-se-de au mâncat bătăi istorice în urma voturilor exprimate la urne? Nu o să mai revenim la acestea, dezvăluind altele şi altele, care au făcut posibilă prăbuşirea pe-se-de, ce va conduce, ca şi la alegerile locale peste şase luni să vină sigur dezastrul peste ei.

Ce este în primul rând de spus e că oamenii aceştia din vârful pe-se-de-ului local, nu au înţeles nimic, dar NIMIC din ceea ce li se întâmplă, având o atitudine tâmpă, de-aiurea, de oameni buimăciţi, în stare de şoc. Ăştia nu înţeleg de ce nu le mai merge cum le-a mers timp de treizeci de ani, cu ulei şi zahăr, cu pelerine pentru ploaie, cu găleţi, cu făină, cu bani, cu promisiuni deşarte, cu manipulări ordinare, cu presă aservită, cu televiziuni de casă, cu minciuni şi promisiuni recunoscute ca arme letale în instrumentarul politicienilor gălăţeni. Le fuge pământul de sub picioare, iar ei nu înţeleg că dacă le-au dat „am mărit lefurile, am mărit pensiile”…. Dar inflaţia dragilor? scumpirea alimentelor, a utilităţilor? Poporul acesta alegător nu a mai înghiţit găluşca, adică cu o mână s-a dat şi cu zece s-a luat. Ce nu se mai înţelege e că se face politică ca pe vremea lui Terente, adică pe principiul găştii de partid, al ghemotocului de limbrici înnodaţi şi înfrăţiţi pe bază de servilism, pupincurism, limbi, curvăsăreală, toate acestea spre accedere la ciolan şi menţinere a mogulilor la putere. Zilele acestea am mai auzit una bună, cum că pe-se-de ar vrea să schimbe sigla şi denumirea, iar noi spunem că am văzut pe net o chestie tare, cum ar fi că „atunci când un bordel nu mai are clienţi, nu se schimbă felinarul, ci curvele”.

Or, după ce ai luat bătaie o dată, mai apoi şi a doua oară, se spune în mod logic şi normal că asistăm la demisii, că se duc tovarăşii la culcare. Aş, de unde?! La noi în Republicuţă avem o organizare politică la pe-se-de pe bază clară şi identitate de tip feudal sau mai nou mafiot. Cu stăpâni de sclavi, cu cei aleşi pe „viaţă” gen Don Corleone, în care cel ce nu se supune şi nu pupă mâna cu inel a STĂPÂNULUI, dispare în secunda a doua din partid sau e marginalizat şi nebăgat în seamă în veci. În partidul ăstora, dacă nu taci, dacă îndrăzneşti să vorbeşti neîntrebat, dacă ai opinie, dacă crâcneşti, dacă nu dai din cap aprobator la orice inepţie a şefului, eşti un om MORT. Troţki, Beria, Stalin, ăştia erau mici copchii pe lângă Popa, Nica, Pâslaru, Mărgărit & Comp. Dacă nu ai furat împreună cu ei, dacă nu eşti rudă într-un fel cu ei, cumetri, fini, naşi şi alte nepotisme, nu ai nicio şansă să te înfrupţi din avantajele măcelăriilor sau să fii acolo, aşa, pe o listă băgată sub nasul alegătorilor. Interesul de partid e pe locul doi, pe primul loc este interesul personal, ce pot ei să şmenuiască, să jefuiască, să acapareze în numele STĂPÂNULUI aflat la PUTERE.

Uite, în mod normal, ne aşteptam după două înfrângeri consecutive să vedem nişte analize la sânge, la pielea goală, la adoptarea unor măsuri, a unor strategii prin care să iasă din rahat, la demisii la cel mai înalt nivel local, ca o asumare a neputinţei şi prostiei. Aş, de unde?! Cum să facă ei aşa ceva, cum să se păruiască, scuipe, înjure, vota excluderi, când ei, cei din frunte sunt toţi o apă şi un pământ, apartenenţa la grupul de interese, la structura mafiotă, a exclus din start aşa ceva. Îşi ling doar rănile, aşteptând ca peste nu ştiu cât timp să le vină din nou rândul la mălai, prin vot negativ sau prostia opoziţiei ajunse la putere. Dar încet, încet, disperarea îi va cuprinde, atunci când toată impregnarea clientelară din deconcentrate şi instituţiile statului, din toate domeniile, va fi curăţată pas cu pas. Atunci când vor rămâne muritori de foame, pentru că altceva nu ştiu ce să facă, când vor pierde funcţiile şi locurile călduţe unde tăiau frunze la câini, să vezi jale, să vezi dezertări, să vezi migrări, să vezi ce linişte o să se aştearnă în jurul capilor din pe-se-de.

Dar, staţi că vin localele unde va fi tsunami cu valuri uriaşe, când PNL cu USR-ul şi PMP-ul vor avea candidaţi comuni, noi credem că şi ALDE.

Aşa că dragilor aroganţi, corupţi, infatuaţi, cu tot neamul vostru, FAMIGLIA voastră de tip sicilian, chiar nu înţelegeţi că poporul acesta s-a deşteptat, că nu vă mai vrea?!? Uitaţi-vă şi voi în jurul vostru şi spuneţi ce aţi făcut în treizeci de ani în acest colţ de ţară, pe orice domeniu vreţi voi să ne arătaţi, în care să se vadă clar amprenta voastră!?!

Vai de mama voastră, ce vă aşteaptă! În fapt o lungă, dar lungă perioadă de timp nu o să mai ajungeţi la putere, mai ales dacă nu vă reformaţi şi reorganizaţi, dacă nu veniţi cu oameni noi, de calitate, cunoscuţi şi recunoscuţi de alegători. Uite, învăţaţi de la USR, care a făcut zilele trecute o mişcare extrem de inteligentă în a hotărî că pot candida în numele lor şi nemembri de partid, din societatea civilă, personalităţi etc. Dacă nu vă vindecaţi de paralizie şi amnezie veţi da de DRAKU’, în mod sigur, ca profeţie a noastră pentru care ne vom rupe pixurile în caz de neîmplinire!